Almeida dice que la despedida del Atlético de Madrid a Griezmann fue "un acto de justicia"

Madrid, 18 may (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha firmado este lunes que la despedida que anoche le dio la afición del Atlético de Madrid a Antoine Griezmann fue un "acto de justicia" ya que a las "leyendas hay que despedirlas como merecen".

Almeida, a preguntas de los periodistas durante un acto en el barrio Vallecas, ha afirmado también que el reconocimiento hacia el jugador francés fue un acto "muy emocionante, un acto que realmente mereció la pena".

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Asimismo, para el alcalde, el domingo el jugador francés "demostró el sentimiento" que tiene hacia el Atlético de Madrid.

"Por eso digo -ha subrayado- a las leyendas hay que despedirlas como los que son, como leyendas y por eso me alegré". EFE

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