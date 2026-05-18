Baleares usará detectores de radiofrecuencia para evitar el fraude en la selectividad

Palma, 18 may (EFE).- Baleares tratará de impedir fraudes en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) con detectores de radiofrecuencia, cuyo uso se puede considerar falta muy grave, suponer un 0 en el examen afectado y la prohibición de seguir con el resto de la selectividad.

Así lo han explicado este lunes en una rueda de prensa en Palma el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores del Govern, Sebastià Massanet, y la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) Cristina Moreno, que han informado de un nuevo marco sancionador contra el fraude.

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El archipiélago, que celebrará la PAU los días 2, 3 y 4 de junio, se suma a otras comunidades autónomas que han decidido aplicar sistemas para tratar de evitar el fraude en las pruebas mediante el uso de dispositivos de radiofrecuencia.

La regulación aprobada prevé sanciones que van de leves a muy graves, y que conllevan desde una simple amonestación verbal hasta la expulsión del conjunto de la convocatoria.

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Para el uso de los detectores de radiofrecuencia, personal especializado distinto a los profesores se dedicará a analizar las aulas y, en caso de detectar algún dispositivo encendido, lo notificará al docente encargado de vigilar el examen, tras lo que se llevarán al sospechoso a una zona apartada para una segunda comprobación.

Massanet ha declinado informar del número de aparatos de detección y de su coste para "asegurar la eficacia del procedimiento".

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Por su parte, la vicerrectora de la UIB ha detallado que todo este proceso tiene "una finalidad preventiva y disuasoria", ha puesto en valor que "la gran mayoría de alumnos hacen la PAU desde el esfuerzo y la responsabilidad" y que el objetivo de las medidas es reconocer al que se prepara los exámenes.

Los aparatos estarán presentes en los puntos de evaluación de todo el archipiélago y detectarán cualquier dispositivo encendido que emita señales de radiofrecuencia, que los alumnos tienen prohibido tener consigo durante la celebración del examen, como pueden ser teléfonos, relojes o gafas inteligentes y portátiles.

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Funcionamiento del régimen sancionador

En cuanto al régimen sancionador, se considerará falta leve comunicarse o, al menos, intentarlo, con algún otro alumno sin autorización previa o dirigir la mirada hacia el cuadernillo de otro, lo que supondrá una amonestación verbal.

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La falta grave, que puede implicar un 0 en la prueba donde se ha detectado, incluye el incumplimiento de las instrucciones del tribunal, negarse a ser identificado, intentar comunicarse con algún otro candidato con la finalidad de obtener respuestas o tener al alcance cualquier material no autorizado, como apuntes o móviles.

La falta muy grave, que además de un 0 en la prueba puede impedir la continuación de la selectividad, se aplicará para casos de suplantación de identidad, el uso de dispositivos electrónicos u otros aparatos que mantengan al alumno conectado con el exterior de forma telemática o negarse a que un profesor lleve a cabo las comprobaciones pertinentes en caso de sospecha.

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El sistema es acumulativo, puesto que dos faltas en un alumno de un mismo tipo se convierten en una de mayor alcance. Por ejemplo, si un estudiante comete dos leves, estas se transforman en una grave.

Todos los estudiante deberán identificarse en la PAU con su DNI y desarrollarán los exámenes en aulas que contarán con, al menos, dos docentes en su interior vigilando.

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Concretamente, Moreno ha detallado que la selectividad en el archipiélago cuenta con cerca de 250 profesores participantes. EFE