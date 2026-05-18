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Del frío casi invernal al calor veraniego: España rozará los 36 grados esta semana

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Madrid, 18 may (EFE).- Tras un fin de semana casi invernal para esta época del año, con heladas y nieve en zonas de montaña, la estabilidad atmosférica se asentará en toda España favoreciendo un fuerte ascenso térmico con temperaturas propias del verano, por encima de los 30 grados e incluso hasta 36 grados.

El ascenso térmico será progresivo y ya desde mañana se superarán los 30 grados en el Valle del Ebro, el interior de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, el sur de Andalucía y Valle del Guadalquivir y para el miércoles, con un nuevo repunte, se llegará a 30 grados en el nordeste peninsular, zona centro y mitad sur.

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Por ejemplo, Madrid podría registrar, a mitad de semana, 30 grados, al igual que Lleida o Cáceres, mientras que en Badajoz se podrían rondar los 32 a 34 grados y en el Guadalquivir, entre 34 a 36 grados, ha explicado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El portavoz de la Aemet ha advertido de que el calor no solo se notará durante el día, sino que por la noche en ciudades del sur como Málaga o Almería se esperan las primeras noches tropicales del año, aquellas en las que la temperatura no baja de los 20 grados.

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Este lunes predominará el tiempo estable en la mayor parte del país. Sin embargo, durante la tarde crecerán nubes de evolución con chubascos dispersos, localmente fuertes y acompañados de granizo, en Cataluña y en zonas de montaña de la mitad oriental peninsular, además de en otras áreas montañosas.

Las temperaturas ascenderán de forma generalizada en el interior peninsular y en las comunidades cantábricas y será ya "una jornada con valores más propios del mes de mayo" con termómetros que superarán los 22-24 grados en buena parte de la península, mientras que en Sevilla se alcanzarán 28 grados.

Ambos días estarán marcados por el tiempo estable y solo el martes se anuncian lluvias débiles en el extremo norte, además de algún chubasco en zonas de montaña de Cataluña, Aragón y del norte de la Comunidad Valenciana.

El miércoles podrían repetirse esos chubascos dispersos en las mismas zonas y también en puntos de Baleares, mientras que en el resto del país los cielos estarán más despejados.

Las temperaturas subirán progresivamente durante ambos días en toda España, tanto las diurnas como las nocturnas: el martes se superarán los 30 grados en el Valle del Ebro, el interior de la Comunidad Valenciana, Murcia, sur de Andalucía y Valle del Guadalquivir.

Para el miércoles, y tras un nuevo repunte térmico, se llegará a los 30 grados en el nordeste peninsular, zona centro y mitad sur , mientras que en el Valle del Guadalquivir, las máximas podrían estar entre 34 y 36 grados.

El jueves y el viernes seguirán estables, salvo algún chubasco en zonas de montaña del norte y del este peninsular y con temperaturas al alza de forma progresiva, dejando un ambiente de pleno verano en muchas regiones, incluso con noches tropicales en puntos del sur peninsular.

Durante el día, el calor será intenso, con más de 30 grados el jueves en el interior de Galicia y en Castilla y León. En el Valle del Ebro se alcanzarán entre 32 y 34 grados, valores similares a los previstos en la zona centro peninsular y en los valles del Guadiana y del Guadalquivir las máximas podrían estar entre 34 y 36 grados.

El viernes llegará un nuevo repunte térmico con noches tropicales en puntos del centro y del sur peninsular. Además, las máximas superarán los 30 grados en amplias zonas del territorio y los 34 grados en el los valles del Ebro, del Duero y del Tajo.

Ciudades como Valladolid, Toledo, Madrid o Zamora podrían rondar los 34 grados el viernes. Por su parte, Zaragoza, Granada, Córdoba, Jaén o Murcia alcanzarían o incluso superarían los 35 grados.

Las temperaturas más altas se esperan en ciudades como Badajoz o Sevilla, donde podrían registrarse entre 36 y 38 grados.

A partir del fin de semana, algunos escenarios mantienen el calor y el tiempo estable en todo el país, mientras que otros apuntan a un aumento de la inestabilidad, con chubascos en la mitad norte y un ambiente más fresco en general, por lo que habrá que esperar para comprobar hacia cuál de ellos evoluciona la situación, ha finalizado el portavoz. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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