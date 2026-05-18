Estudio revela cómo una ecografía de grasa abdominal permite detectar riesgo de diabetes

Pamplona, 18 may (EFE).- La medición mediante ecografía de la grasa subcutánea situada entre uno y dos centímetros por encima del ombligo permite detectar de forma precoz el riesgo de prediabetes y diabetes tipo 2, según un estudio del departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra.

La investigación, publicada en la revista 'Journal of Diabetes and Its Complications', propone incorporar esta prueba, no invasiva y sin radiación, a la práctica clínica habitual para identificar el riesgo metabólico en personas con exceso de adiposidad.

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El trabajo, realizado sobre 103 pacientes adultos, concluye que aquellos con un espesor máximo de grasa subcutánea superior a 1,8 centímetros presentaron valores significativamente más elevados de presión arterial sistólica, insulina, triglicéridos y creatinina, así como una probabilidad claramente mayor de padecer prediabetes o diabetes.

"No podemos limitarnos solo al peso y al índice de masa corporal; con esta prueba podemos ver dónde se acumula la grasa, y esa información puede ser clave porque no toda la adiposidad del vientre tiene el mismo significado metabólico", ha explicado en un comunicado la doctora Carolina Perdomo, especialista en Endocrinología y firmante del estudio.

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Perdomo ha añadido que la incorporación de esta técnica tanto en atención primaria como en distintas especialidades "abre la posibilidad de detectar de forma precoz a personas con alteraciones metabólicas o con mayor probabilidad de desarrollarlas", y ha avanzado que su equipo trabaja ya en estudios longitudinales con muestras más amplias.

La diabetes afecta en España a cerca de seis millones de personas, según la Sociedad Española de Diabetes, y la variante tipo 2 supone entre el 80 % y el 90 % de los casos diagnosticados.

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El director del departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica, Javier Escalada, ha recordado que se trata de una enfermedad "prácticamente asintomática en sus fases iniciales" y ha insistido en la importancia de las pruebas rutinarias a partir de los 35 años, así como en los menores de esa edad con sobrepeso u obesidad y factores de riesgo asociados.

Escalada ha subrayado, asimismo, la relevancia de mantener un peso saludable, realizar actividad física y seguir una dieta equilibrada como medidas básicas de prevención. EFE

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