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PP, PSOE, Vox y Sumar llevan esta semana al pleno del Congreso sus propuestas de vivienda

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Madrid, 18 may (EFE).- El pleno del Congreso debatirá esta semana varias iniciativas del PP, el PSOE y Sumar sobre vivienda, mientras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, defenderá la preferencia de los españoles en la adjudicación de vivienda pública en su 'cara a cara' con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los partidos volverán a dejar patentes sus distintas prioridades en política de vivienda, con el colofón de la marcha convocada el próximo domingo en Madrid por el Sindicato de Inquilinas y el intento de negociación de Sumar con Junts para reeditar una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler como telón de fondo.

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El PP abrirá mañana el debate con una propuesta de ley que busca reforzar la respuesta frente a la ocupación ilegal, mientras que el PSOE defenderá una proposición no de ley para blindar el carácter público y permanente de la vivienda protegida y reforzar la transparencia en su adjudicación.

Solo la del PP es una propuesta legislativa, mientras que el resto son iniciativas políticas para fijar posición o presionar al Gobierno.

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La llamada por el PP "proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios" ya fue tomada en consideración en el Senado y trasladada al Congreso, donde mañana se decidirá, tras el debate, si continúa su tramitación.

Algunos de sus puntos principales son: desalojo voluntario en un plazo muy breve y lanzamiento forzoso posterior si no hay acreditación de título, endurecimiento de las penas ligadas a estas conductas y ajustes en el Código Penal, exclusión de la protección de morada para el ocupante ilegal frente a la autoridad pública, cambio para que la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal sea nula y posibilidad de cortar suministros sin que ello se considere delito de coacciones.

La iniciativa política con la que los socialistas acuden al pleno reivindica la "claúsula antifraude" incluida en el nuevo Plan Estatal de Vivienda para "impedir prácticas especulativas y prevenir posibles irregularidades en el acceso a viviendas financiadas con recursos públicos", como las que se investigan -dicen- en los gobiernos municipales del PP en Alicante, Málaga y Logroño.

Por su parte, Sumar volverá defender la prohibición de comprar viviendas a empresas y fondos de inversión, y la derogación urgente de la ley de creación de las Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario).

Su proposición no de ley es similar a la propuesta legislativa que este grupo ya llevó al pleno el 27 de noviembre de 2025, cuando la mayoría que forman el PP, Vox y Junts impidió su tramitación.EFE

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EFE

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