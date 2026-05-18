PP, PSOE, Vox y Sumar llevan esta semana al pleno del Congreso sus propuestas de vivienda

Madrid, 18 may (EFE).- El pleno del Congreso debatirá esta semana varias iniciativas del PP, el PSOE y Sumar sobre vivienda, mientras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, defenderá la preferencia de los españoles en la adjudicación de vivienda pública en su 'cara a cara' con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los partidos volverán a dejar patentes sus distintas prioridades en política de vivienda, con el colofón de la marcha convocada el próximo domingo en Madrid por el Sindicato de Inquilinas y el intento de negociación de Sumar con Junts para reeditar una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler como telón de fondo.

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El PP abrirá mañana el debate con una propuesta de ley que busca reforzar la respuesta frente a la ocupación ilegal, mientras que el PSOE defenderá una proposición no de ley para blindar el carácter público y permanente de la vivienda protegida y reforzar la transparencia en su adjudicación.

Solo la del PP es una propuesta legislativa, mientras que el resto son iniciativas políticas para fijar posición o presionar al Gobierno.

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La llamada por el PP "proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios" ya fue tomada en consideración en el Senado y trasladada al Congreso, donde mañana se decidirá, tras el debate, si continúa su tramitación.

Algunos de sus puntos principales son: desalojo voluntario en un plazo muy breve y lanzamiento forzoso posterior si no hay acreditación de título, endurecimiento de las penas ligadas a estas conductas y ajustes en el Código Penal, exclusión de la protección de morada para el ocupante ilegal frente a la autoridad pública, cambio para que la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal sea nula y posibilidad de cortar suministros sin que ello se considere delito de coacciones.

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La iniciativa política con la que los socialistas acuden al pleno reivindica la "claúsula antifraude" incluida en el nuevo Plan Estatal de Vivienda para "impedir prácticas especulativas y prevenir posibles irregularidades en el acceso a viviendas financiadas con recursos públicos", como las que se investigan -dicen- en los gobiernos municipales del PP en Alicante, Málaga y Logroño.

Por su parte, Sumar volverá defender la prohibición de comprar viviendas a empresas y fondos de inversión, y la derogación urgente de la ley de creación de las Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario).

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Su proposición no de ley es similar a la propuesta legislativa que este grupo ya llevó al pleno el 27 de noviembre de 2025, cuando la mayoría que forman el PP, Vox y Junts impidió su tramitación.EFE