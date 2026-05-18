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El Gobierno traspasa a Canarias el control sobre aeródromos y puertos sin interés general

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Madrid, 18 may (EFE).- El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha comenzado el proceso para trasladar al Gobierno de Canarias la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte que no tengan la calificación de interés general por el Estado.

Tras la solicitud cursada por el Ejecutivo canario a mitad de enero de 2026, el Gobierno ha activado el procedimiento para el traspaso, una vez recibida la respuesta del Ministerio de Transporte confirmando la viabilidad jurídica del proceso.

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"Mientras se da este primer paso, se sigue avanzando con las negociaciones respecto a las infraestructuras que son de interés general", señala en una nota publicada hoy del citado Ministerio.

"Las negociaciones entre los equipos del Ministerio de Política Territorial y el Gobierno de Canarias siguen abiertas y se continúa avanzando" hacia un acuerdo sobre las infraestructuras de interés general, dice la nota de la cartera que dirige Ángel Víctor Torres.

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En cuanto a las otras, "ahora el Gobierno de Canarias debe expresar la conformidad o solicitar las ponencias necesarias para seguir con el procedimiento que culmine en una Comisión Mixta de Transferencias y, posteriormente, con la aprobación del traspaso en el Consejo de Ministros", explica la nota.

"El Ministerio de Política Territorial, tal y como ocurriera en abril con una de las reuniones técnicas presenciales que se produjo en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, manifiesta su total predisposición para continuar trabajando en el desarrollo de competencias", concluye. EFE

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EFE

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