Adelante resalta que haber concurrido con Por Andalucía habría dado "peores resultados"

Sevilla, 18 may (EFE).- El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha reivindicado el espacio propio de su formación en las elecciones autonómicas de este pasado domingo y ha resaltado que haber concurrido con Por Andalucía habría dado "peores resultados".

En sendas entrevistas con la Cadena SER y Canal Sur Radio, el candidato ha defendido que Adelante -que ha conseguido ocho escaños mientras Por Andalucía ha obtenido cinco- ha contribuido a ampliar un espacio de izquierdas pegado al territorio, que ha señalado que no puede caer en la "depresión permanente".

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Con una "clara independencia del Gobierno del PSOE y Sumar", se han puesto "las bases para echar a la derecha en el futuro" en Andalucía, ha aseverado García, que ha señalado que no tiene dudas de que el PP de Juanma Moreno -que ha ganado las elecciones con mayoría simple- y Vox pactarán.

Desde Adelante estarán vigilantes de que "el racismo de Vox no se cuele en las instituciones".

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La formación andalucista, que descarta abstenerse para la investidura de Moreno, estará "fiscalizando cada pequeño movimiento" en relación con la 'prioridad nacional' que defiende Vox, que en su opinión "no conecta con la gente, digan lo que digan". EFE