Trejo se despide de Vallecas como titular con el Rayo

Madrid, 17 may (EFE).- El mediapunta argentino Oscar Trejo, que no juega desde el 4 de marzo frente al Real Oviedo, es la principal novedad en el once titular contra el Villarreal del Rayo Vallecano, equipo del que se despedirá este domingo al no seguir la próxima temporada.

Trejo, de 38 años, portará el brazalete de capitán con el Rayo, que despide este domingo la temporada en Vallecas al jugar la próxima semana en Liga en Vitoria contra el Alavés y después el 27 de mayo la final de la Liga Conferencia en Leipzig.

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El Rayo Vallecano juega de inicio con Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Pathé Ciss, Lejeune, Pep Chavarría; Óscar Valentín, Unai López; De Frutos, Camello, Óscar Trejo y Alemao.

El Villarreal, por su parte, juega con Arnau Tenas; Mouriño, Kambwala, Rafa Marín, Sergi Cardona; Buchanan, Santi Comesaña, Gueye, Moleiro; Ayoze Pérez y Oluwaseyi. EFE

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