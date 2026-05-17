El Oriente Petrolero anuncia la salida del entrenador español David González

La Paz, 17 may (EFE).- El Oriente Petrolero boliviano informó este domingo de que el entrenador español David González dejó de formar parte del club de Santa Cruz.

"El Profesor David González ya no formará parte de nuestro plantel", anunció el club en redes sociales.

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"Agradecemos todo su compromiso brindado a nuestra institución, así también el trabajo y dedicación de su cuerpo técnico, deseándoles el mayor de los éxitos en su carrera profesional", añadió.

El español dirigió su último partido el jueves, en el empate 2-2 como local ante el Guabirá, resultado que generó el enfado de los hinchas del equipo.

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Tras el encuentro, González declaró a los medios que no sentía ser el entrenador que necesita el Oriente Petrolero, que no lograba "sacar el (mejor) rendimiento" al equipo y que no se sentía "satisfecho".

El Oriente Petrolero, que cuenta en sus filas con el delantero Marcelo Martins Moreno, máximo goleador histórico de la selección boliviana, ocupa el séptimo lugar de la clasificación del torneo local con 10 puntos, tras siete jornadas, a siete unidades del líder The Strongest.

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González comenzó a dirigir a los 'refineros' a comienzos de enero pasado, en lo que fue su segundo ciclo en el fútbol boliviano, después de su paso por Real Tomayapo en 2023. EFE