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Ayuso celebra que Moreno ha arrasado a la izquierda y pide la dimisión de Sánchez

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Madrid, 17 may (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la primera dirigente del PP en reaccionar, ha celebrado este domingo que el presidente andaluz, Juanma Moreno, haya logrado "arrasar a la izquierda en Andalucía una vez más".

"Esta derrota absoluta de Pedro Sánchez debería obligarle a dimitir, pero no lo hará porque su vida no depende de la política, sino de las condenas a todo su entorno y colaboradores", ha afirmado la presidenta en un mensaje a través de X.

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Ayuso ha felicitado a Moreno por cambiar el destino de su tierra, que ahora es "más fuerte, emprendedora y auténtica".

Con los últimos datos del escrutinio, el PP de Juanma Moreno ha ganado las elecciones en Andalucía, al lograr 53 de los 109 escaños, aunque se ha quedado a 2 diputados de la mayoría absoluta (55) tras perder 5 respecto a los 58 que tiene ahora, mientras que el PSOE de María Jesús Montero baja en 2 y se queda en 28, el peor resultado histórico de los socialistas.

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Según recoge la web de resultados provisionales de la Junta, Vox consigue 15 (1 más); seguido de Adelante Andalucía, que consigue 8 escaños y que sobrepasa a Por Andalucía, que se queda con sus 5. EFE

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EFE

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