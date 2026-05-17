Simeone, a Griezmann: "Es difícil, pero todos te quieren"

Madrid, 17 may (EFE).- "Es muy difícil que todos te quieran, pero a vos te quieren todos". Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, le dedicó estas emotivas palabras a Antoine Griezmann en el homenaje al jugador, que disputó este domingo su último partido en el Metropolitano.

"Lo que ha dicho (Fernando) Torres (exjugador del Atlético) es el sentimiento de todos. Es muy difícil que todos te quieran, pero a vos te quieren todos”, comentó el argentino.

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“Llegaste jugando en banda, te pusimos en el medio y fuiste un insaciable del gol. Tienes una frescura, alegría, algo que contagió siempre a tus compañeros y te llevó al lugar que te mereces. Hace media hora que esta gente no se mueve del estadio porque te lo mereces. ¡Gracias, gracias!”, le dijo el Cholo al futbolista. EFE