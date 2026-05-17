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Pascual: “Hemos hecho un primer cuarto soberbio en todas las facetas del juego”

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La Laguna, 17 may (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, se mostró muy satisfecho con el triunfo de su equipo en el Santiago Martín ante La Laguna Tenerife y destacó que tuvierpon "un primer cuarto soberbio en todas las facetas del juego".

El preparador del equipo catalán indicó que el encuentro se terminó decidiendo por "“pequeños detalles" porque aseguró que el rival hizo lo mismo que ellos en el tercer cuarto "y eso hizo que tanto el segundo cuarto como el último fueran muy igualados", aunque siempre con el marcador a favor de su equipo.

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Valoró el esfuerzo que hizo su equipo a lo largo de todo el encuentro y destacó que ofensivamente hicimos un partido muy completo y en defensa cometimos algunos errores, pero la mayoría por la calidad del rival. EFE

js/sab

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