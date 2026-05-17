Adelante Andalucía, la sorpresa a la izquierda del PSOE, cuadruplica sus escaños

Sevilla, 17 may (EFE).- Adelante Andalucía, el partido anticapitalista y andalucista liderado por José Ignacio García, ha sido una de las grandes sorpresas de las elecciones andaluzas, ya que ha pasado de tener dos diputados en el Parlamento autonómico a obtener ocho y a superar por tres a Por Andalucía, con el 95,30 % de los votos escrutados.

Con estos ocho diputados, el partido impulsado por Teresa Rodríguez cuando abandonó Podemos, se ha producido el sorpaso de Adelante a Por Andalucía, la coalición liderada por Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, y en la que se integró a última hora Podemos.

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Este buen resultado supone para Adelante conseguir grupo parlamentario, cuyo umbral está en los cinco diputados, el resultado que volvería a tener Por Andalucía, que conservaría su grupo.

Los partidos a la izquierda del PSOE sumarían 13 diputados, seis más que los que consiguieron en las elecciones de 2022.

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Antes de la campaña electoral, García, aunque era bien valorado en las encuestas, no llegaba al 20 por ciento de conocimiento ciudadano, algo que pudo cambiar con los dos debates televisados, que le sirvieron para darse a conocer.

Junto con sus 'camisetas protesta', las redes sociales han sido una de las principales armas del candidato de Adelante, quien, según sus colaboradores, ha obtenido un gran impacto en estos instrumentos de comunicación. EFE

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