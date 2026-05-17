Espana agencias

Sanidad estima "muy bajo" el riesgo de ébola en España tras el brote en RDC y Uganda

Guardar
Google icon

Madrid, 17 may (EFE).- El Ministerio de Sanidad considera que el riesgo de transmisión de ébola tras el nuevo brote de la enfermedad en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda es "muy bajo", pero desaconseja viajar a las zonas afectadas y, a los que regresen de allí, les emplaza a que permanezcan atentos a su estado en los 21 días posteriores.

La Dirección General de Salud Pública ha emitido este domingo un informe de situación por la epidemia causada por el virus Bundibugyo, por la que ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la "emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)".

PUBLICIDAD

Dicha declaración, tras consultar a los estados afectados, incluye un anuncio de "emergencia pandemica", aunque se precisa que el brote aún "no cumple los criterios de emergencia pandemica" tal y como se definen en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

Entre las condiciones que le llevaron a tomar esta decisión están los 8 casos de contagio confirmados, los 246 sospechosos y las 80 muertes presuntamente asociadas al brote en la provincia Ituri de la República Democrática del Congo (RDC), en al menos tres zonas sanitarias, incluidas Bunia, Rwampara y Mongbwalu.

PUBLICIDAD

En Uganda se notificaron el jueves y el viernes dos casos confirmados en Kampala, sin vínculo epidemiológico aparente en dos personas que viajaban desde República Democrática del Congo, una de las cuales ha fallecido.

Ayer, se comunicó un caso confirmado en Kinshasa, en RDC, en una persona que regresaba de Ituri; además de casos de muertes inusuales con síntomas compatibles con la enfermedad por virus Bundibugyo en varias zonas de esta provincia. También se han notificado cuatro fallecimientos de trabajadores sanitarios en un contexto clínico sugestivo de fiebre hemorrágica viral en la zona afectada.

Con todo, Sanidad considera que el riesgo de transmisión del virus ébola causado por virus Bundibugyo en la población española es muy bajo en este momento.

Aunque no existen vuelos directos entre España y estos países, a los que se llega mediante conexiones con escala, dada la declaración de ESPII y "el riesgo de dispersión regional" desaconseja viajar a las zonas afectadas por el brote: la provincia de Ituri y la ciudad de Kinshasa en la RDC y Kampala en Uganda.

Recuerda que la OMS desaconseja cualquier restricción de viaje o comercial con ambos países y que el riesgo de exposición para el viajero general que adopte las precauciones recomendadas es bajo.

Son el personal sanitario y los trabajadores de primera línea que participen en la respuesta al brote el colectivo más expuesto, según el organismo.

Los viajeros deben tener en cuenta, además, que las autoridades de estos dos países han implementado controles de salida en aeropuertos, puertos y principales pasos fronterizos, que incluyen cuestionario epidemiológico y medición de temperatura; y que no se permite viajar a nadie con síntomas compatibles, salvo en el marco de una evacuación médica.

Para reducir el riesgo de infección, Salud Pública recomienda evitar el contacto con pacientes sintomáticos y con fluidos corporales de personas enfermas o fallecidas o con objetos potencialmente contaminados (ropa, ropa de cama, agujas, equipos médicos).

También evitar consumir carne de animales silvestres y el contacto con animales salvajes, tanto vivos como muertos; lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con gel hidroalcohólico; no participar en ceremonias de inhumación o rituales funerarios que impliquen contacto con el cadáver; y mantener siempre prácticas sexuales seguras.

A aquellos que regresen de zonas afectadas les aconseja permanecer atentos a su estado de salud durante los 21 días siguientes al retorno.

Si durante ese período aparecen fiebre brusca, debilidad o cansancio intenso, dolor de cabeza, muscular o de garganta, vómitos o diarrea, erupciones cutáneas o hemorragias internas o externas, deben aislarse "inmediatamente" e informar al 112, pero nunca acudir a urgencias ni a centros sanitarios sin previo aviso, se alerta. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

81-89: El Joventut se aferra al playoff al ganar a un Real Madrid que ya piensa en Atenas

Infobae

Una manifestación en Madrid pide el "boicot" a Israel en el 78 aniversario de la Nakba

Una manifestación en Madrid pide el "boicot" a Israel en el 78 aniversario de la Nakba

El pinchazo de la moto de Acosta provoca un fuerte accidente de Alex Márquez

Infobae

La participación en Andalucía es del 37,24% a las 14.00 horas, tres puntos más que en 2022

Infobae

2-0. Mancini acerca al Roma a la 'Champions' con doblete

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones en Andalucía: la participación a las 14:00 horas es del 37,2%, tres puntos por encima que la de 2022

Última hora de las elecciones en Andalucía: la participación a las 14:00 horas es del 37,2%, tres puntos por encima que la de 2022

De 70 a 5.000 euros: esto es lo que cobran los miembros de la Junta Electoral de Andalucía y de las mesas electorales este 17M

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El voto en las elecciones de Andalucía en el entorno de las bases militares de Rota y Morón: un bastión conservador

Andalucía decide: 6,8 millones de andaluces votan entre la mayoría absoluta del PP o un pacto con Vox ante una izquierda dividida

ECONOMÍA

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

DEPORTES

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas

Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido