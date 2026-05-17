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Rueda reitera la necesidad de un Pacto pola Lingua "realista y consensuado" y de blindarla como "asunto de país"

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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reiterado este domingo, Día das Letras Galegas, la necesidad de acordar un Pacto pola Lingua "realista y consensuado" y de blindar a la misma como "asunto de país".

En un acto celebrado en el Salón Teatro con motivo de la efeméride, Rueda ha celebrado a la homenajeada en esta edición, Begoña Caamaño, una mujer "intensamente comprometida con los valores que defendía, como la promoción de la lengua y cultura gallega y el feminismo".

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Con respecto a este último, el mandatario gallego ha señalado que pese a los avances en los últimos años, "todavía quedan muchísimos desequilibrios por corregir". El primero, ha apuntado, en las figuras homenajeadas en estos 62 años, ya que de las 62 ediciones del Día de las Letras Gallegas, solo hubo ocho mujeres homenajeadas.

En su intervención, Rueda ha reivindicado una Galicia "plural" tras "45 años de autonomía y cuatro décadas y media de crecimiento en democracia y capacidad de autogobierno", subrayando que ese autogobierno "debe ser siempre útil para responder a las necesidades de la gente y también para recuperar y poner en valor nuestra cultura y nuestra lengua".

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Asimismo, ha defendido que "el Gobierno gallego, este y cualquier otro, tiene que apoyar siempre la lengua, pero desde la libertad", y ha añadido que "hay que convencer; jamás imponer".

En materia educativa, el líder autonómico ha incidido en la importancia de que "la juventud termine sus estudios con plena competencia lingüística", aunque ha remarcado que "todavía más importante es que esa competencia vaya acompañada del cariño por el gallego".

Además, ha recordado unas palabras del recientemente fallecido profesor Xesús Alonso Montero: "El gallego es de todos. No pertenece ni al grupo A ni al grupo B; es el idioma de Galicia". A partir de esa reflexión, el presidente de la Xunta ha enfatizado que la lengua gallega "debe percibirse sin apriorismos, sin banderas y sin barreras".

Alfonso Rueda ha apelado a convertir el gallego en una "política de Estado", al considerar que se trata de "un asunto de país en el que todos deben avanzar en la misma dirección". Para ello, ha reiterado la disposición de la Xunta "al diálogo y a tender la mano" para alcanzar "un Pacto pola Lingua realista y consensuado", dejando claro que "todo es negociable salvo el gran objetivo común: garantizar la pervivencia y el crecimiento del gallego".

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