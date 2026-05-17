Galicia honra en su fiesta de la lengua a una periodista que se comprometió con el gallego

Santiago de Compostela, 17 may (EFE).- Galicia vive como cada 17 de mayo la gran fiesta del idioma, el Día das Letras Galegas, dedicado este año a la autora tardía de dos novelas y comunicadora comprometida con la lengua Begoña Caamaño.

Y lo hace en un momento en el que, asegura la Real Academia Galega (RAG), urge trabajar en la política lingüística y "reconstruir el espacio" de un periodismo para la ciudadanía, responsable con la verdad y con el empleo del gallego.

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"Un idioma es mucho más que un idioma. Es una forma de narrar el universo"; esta es una reflexión de la periodista, escritora y activista Begoña Caamaño a la que ha recurrido el presidente autonómico, Alfonso Rueda, para animar a la obtención de un "pacto pola lingua" con "querencia" hacia el gallego.

En el acto, promovido este domingo por la Xunta con motivo del 17M, el mandatario autonómico ha deseado que la plena competencia formal vaya acompañada de afecto, así como de "dignificación" en todas las situaciones y desde cualquier escenario.

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"Sin apriorismos, sin banderas, sin barreras", ha alentado el jefe del Ejecutivo gallego y ha recordado que el fallecido historiador de la literatura Xesús Alonso Montero insistía en que el gallego "es de todos": "Un asunto de país en el que todos tenemos que avanzar en la misma dirección".

"No es fácil", ha reconocido el también líder del PPdeG, porque puede ser "tentador" usar este tema como herramienta política, "del lado que sea".

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Ante eso, ha ofrecido nuevamente "diálogo y mano tendida" y ha indicado que todo es negociable excepto garantizar la pervivencia del idioma, "mil primaveras más como decía Cunqueiro".

A ello se dedicó Begoña Caamaño en su "desgraciada corta vida", ha proseguido Rueda, pues en el medio siglo que vivió dejó una "intensa huella" a través de su obra literaria, pero también de su obra personal, ha subrayado, precisamente "por su manera de ser y estar".

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El presidente de la RAG, Henrique Monteagudo, ha puesto el broche en Compostela a la sesión extraordinaria de la Academia con una intervención en la que, además de exaltar el legado literario de Begoña Caamaño, ha querido lanzar un mensaje sobre el momento crucial en el que se encuentra el gallego.

"Compromiso, activismo, alegría, cariño: eso precisa nuestro idioma", ha señalado Monteagudo, que ha puesto el ejemplo de la propia Caamaño, criada en castellano en Vigo y que se hizo neohablante en gallego cuando todavía era muy joven "por puro amor al país".

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El académico ha sostenido que la actitud de la ciudadanía hacia el gallego es "más positiva y proactiva que nunca", si bien ha advertido que se necesita un "imprescindible" impulso político para avanzar hacia su normalización y alejarlo de "peleas partidistas".

"Mano tendida a nuestra leal colaboración", ha cerrado Monteagudo, y ha animado a, como esa Begoña Caamaño "honesta y rebelde", trabajar en un futuro mejor para la lengua rosaliana.

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Como ocurre cada 17 de mayo, Queremos Galego ha celebrado su habitual protesta contra la "emergencia lingüística" en la capital gallega seguida por miles de personas desde la Alameda hasta el cierre en la plaza de A Quintana.

Al final, la actriz Isabel Naveira, la presidenta de la asociación de actores y actrices de Galicia, Eva Fórneas, y la representante de la asociación para la normalización del gallego de Asturias Natalia Jardón han demandado un cambio en las líneas de actuación.

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Eso mismo ha hecho el presidente de Queremos Galego, Marcos Maceira, que en su discurso ha denunciado que "la emergencia lingüística es el resultado de las restricciones al gallego en la enseñanza, los servicios públicos, la banca, el comercio, la cultura y en los medios".

"Vamos a revertir esta emergencia lingüística con fuerza, unidad y trabajo conjunto", ha avisado, al igual que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que ha hecho hincapié en que un idioma desde luego "no puede ser una carga".

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Unos y otros han invocado a Begoña Caamaño, hablante de gallego por elección. EFE

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