Bruno Fernandes iguala el récord de asistencias en la Premier League

Londres, 17 may (EFE).- El portugués Bruno Fernandes igualó con veinte pases de gol el récord de asistencias en una misma temporada de la Premier League.
El portugués se une a Thierry Henry en la temporada 2002-2023 y a Kevin de Bruyne en la 2019-2020 y aún tendrá un último encuentro para tratar de superarlo y quedarse en solitario como el rey de esta estadística.
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Bruno Fernandes, que había buscado el pase de gol durante todo el partido y se desesperaba con los fallos de sus compañeros, consiguió la asistencia número veinte en el minuto 76 del partido contra el Nottingham Forest en un centro que remató de primeras Bryan Mbeumo. EFE
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