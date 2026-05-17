De la pintura robada por Erick el Belga al cuchillo de plata, 355 obras robadas a un clic

Zamora, 17 may (EFE).- Una pintura sobre cobre robada por Erick el Belga, un cuchillo de plata del siglo XVIII o una talla románica de la Virgen son algunas de las obras de arte del patrimonio eclesiástico robado que están en internet al alcance de un clic de ratón en un inventario elaborado por la Diócesis de Zamora que contiene 355 piezas.

El inventario recopila obras de arte desaparecidas en expolios cometidos en las cinco últimas décadas en templos parroquiales, ermitas y otros espacios eclesiásticos de la Diócesis de Zamora, muchos de ellos del medio rural, según ha explicado a EFE el director de la Fundación Zamorarte, Juan Carlos López.

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Esa fundación ha sido la impulsora de la relación documental de arte religioso robado que puede consultarse en internet en el apartado de la web del Obispado de Zamora, 'diocesisdezamora.es/obras'.

El inventario pretende resultar de utilidad, especialmente de cara a anticuarios y marchantes de arte, para identificar piezas robadas que puedan ofrecerles o estar a la venta y se plantea como una herramienta de apoyo al trabajo documental y patrimonial.

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Permite ampliar las posibilidades de rastreo a partir de las imágenes conservadas de algunas de esas piezas y abrir nuevas líneas de investigación sobre su paradero.

Entre las 355 piezas incluidas hasta el momento, en una base de datos abierta que se incrementará si se producen nuevos expolios, figuran obras de arte de entre los siglos XIII y XX, así como algunas de época desconocida.

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En cuanto a los tipos de expresiones artísticas hay una variedad que abarca desde escultura, a orfebrería y metalistería, pintura, textil y otros, según la base documental que permite consultar las piezas robadas según su tipo o según el siglo en el que están datadas.

La más antigua es la Virgen de las Sanillas, también denominada Virgen de los Pastores, una talla románica del siglo XIII de la que se denunció el robo en el año 2025 en Castroverde de Campos (Zamora) junto a otras tallas y piezas de orfebrería.

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Entre las piezas más antiguas también figuran unos capiteles de la iglesia románica de Santo Tomé de Zamora que fueron robados hace ahora treinta años junto a un epitafio lucillo y varias basas medievales.

Junto a la descripción de cada pieza y la fotografía de las que se tienen imágenes, el inventario incluye también características identificativas y únicas de algunas de ellas, como el epitafio inscrito en el lucillo expoliado, en el que figura la frase "aq iaz alfo frs gines notario dl rey en çamora q dios pdone fino era cesar m cccc ii años".

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Del cobre de Santa Cecilia de la Colegiata de Toro, por ejemplo, se precisa que fue una obra robada en 1981 por Erik el Belga junto a otros cinco cobres que fueron recuperados hace cuatro años, siendo el único de ellos que permanece en paradero desconocido, aunque con una imagen de esa obra pictórica del siglo XVII que permite identificarlo en este inventario.

También en Toro fueron robados de la capilla de San Bartolomé, en fecha indeterminada, un cuchillo de plata del siglo XVIII junto a otros objetos orfebres de la misma época, como una bandeja, un cáliz, una diadema o unas despabiladeras, unas tijeras especiales para cortar la mecha quemada de las velas.

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Cruces parroquiales, imágenes de culto, candelabros, patenas, incensarios, custodias, coronas y joyas son algunas otras de las piezas de arte recogidas en el inventario del patrimonio eclesiástico expoliado en la Diócesis de Zamora. EFE

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(foto)