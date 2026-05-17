0-1. El Alavés consigue la permanencia en el Tartiere

Oviedo, 17 may (EFE).- El Deportivo Alavés superó este domingo por 0-1 al ya descendido Real Oviedo gracias a un gol de Toni Martínez en la primera parte y, a falta de una jornada, se asegura la permanencia en Primera División.

Almada revolucionó su once para este último partido en el Carlos Tartiere y, además de darle la titularidad por primera vez a Cazorla, hizo otros seis cambios metiendo a Moldovan, Lucas, Calvo, Javi López, Fonseca y Hassan; por su parte, Quique Sánchez Flores no tocó nada y el Alavés repitió el once que sacó ante el Barça.

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Santi Cazorla comenzó liderando los ataques del Real Oviedo y, aunque no había ocasiones, los azules dominaban a través del balón; rozando el minuto 20, y en el primer acercamiento del Alavés, Rebbach recibió en la izquierda, dejó atrás a Hassan y su centro lo remató a gol Toni Martínez, que con su 13º tanto ponía el 1-0 en el marcador.

El guion del partido no cambió demasiado y el Alavés seguía defendiendo cómodo su área, así que la grada del Carlos Tartiere comenzó a pedir a Cazorla que siguiese y, sobre todo, entonaron cánticos en contra del técnico Guillermo Almada y del Grupo Pachuca, máximo propietario del Real Oviedo.

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El segundo tiempo comenzó con cambios en ambos equipos: en el Real Oviedo fue Thiago Fernández el que sustituyó a Fonseca, pasando Reina al centro del campo, mientras que en el Alavés el cambió llegó en la banda izquierda, con Youssef entrando por el asistente Rebbach que, muy probablemente, estaba tocado.

Durante el primer tramo del segundo tiempo, un remate al que Hassan no llegó a centro de Javi López fue lo único interesante en las áreas y ambos técnicos movieron ficha, con Ilyas entrando por Colombatto en el Oviedo y Mañas e Ibañez por Diabate y Denis Suárez en el Alavés.

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Los minutos pasaban y era el Oviedo el que más lo intentaba, aunque la ocasión clara no llegaba y el Alavés defendía cómodo a pesar de no tener el balón; Almada iba a por el empate metiendo a los delanteros Forés y Borbas y, por su parte, Quique Sánchez Flores sacaba a Toni Martínez para dar entrada a Boyé.

Sin cambio de Cazorla, que por primera vez esta temporada disputó los 90 minutos, no hubo más ocasiones en el Tartiere y el Alavés sumó un triunfo que le asegura la permanencia con una sola jornada por delante.

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- Ficha técnica:

0 - Real Oviedo: Moldovan; Lucas (Nacho Vidal, m. 85), Costas, Calvo, Javi López; Fonseca (Thiago Fernández, m. 46), Colombatto (Ilyas Chaira, m. 66); Hassan (Borbas, m. 79), Cazorla, Reina; Viñas (Forés, m. 79).

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1 - Deportivo Alavés: Sivera; Ángel, Koski, Tenaglia, Parada, Rebbach (Youssef, m. 46); Blanco, Denis (Ibáñez, m. 69), Guridi (Protesoni, m. 87); Toni Martínez (Lucas Boyé, m. 82) y Diabate (Mañas, m. 69).

Gol: 0-1, M. 17: Toni Martínez.

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Árbitro: Munuera Montero (comité andaluz). Amonestó a los locales Thiago Fernández (48’), Fede Viñas (65’), Lucas (71’) y a los visitantes Youssef (90’+4)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 21.111 espectadores. EFE

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Pfg/sab