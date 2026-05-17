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0-1. El Real Madrid gana, Mbappé se redime y el Sevilla se salva

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Curri Carrillo

Sevilla, 17 may (EFE).- El Real Madrid, con su delantero francés Kylian Mbappé redimido al ser titular y hacer un buen partido tras la polémica con su técnico Álvaro Arbeloa, dio la cara en el Sánchez-Pizjuán y ganó 0-1 con un gol del brasileño Vinícius (m.15) al Sevilla, que, a pesar de la derrota, selló su permanencia matemática en LaLiga EA Sports.

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Los andaluces, que se beneficiaron de las derrotas de Mallorca y Girona, salieron con más intensidad en la primera mitad, aunque los madridistas fueron de menos a más hasta hacerse dominadores y adelantarse con un gol de Vini Jr. validado por el VAR, al no prosperar la reclamación local de una posible falta previa de Mbappé sobre Carmona, mientras que en la segunda guardaron bien su renta e incluso pudieron ampliar el marcador.

Se medían dos equipos con exigencias distintas, el Sevilla con el objetivo de sellar la salvación para respirar tras una campaña de mucho sufrimiento y el Real Madrid, sin nada en juego, con la obligación de dar una buena imagen y superar las tensiones que rodean al club, con disputas entre compañeros o la polémica entre uno de sus astros, Kylian Mbappé, y Arbeloa. La redención, o el perdón del técnico al francés, pareció hacerse realidad con la vuelta al once del francés.

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Mientras, Luis García Plaza sólo hizo dos cambios respecto al equipo titular que remontó con casta y coraje en Villarreal (2-3), con la presencia del central Castrín y del medio serbio Gudelj por Azpilicueta y el galo Agoumé. Arbeloa fue más allá y revolucionó su once con siete novedades, dando descanso a unos y minutos a otros menos asiduos.

Además de Mbappé por Gonzalo, cambió a toda su defensa con Carvajal, el alemán Rudiger, Huijsen y Fran García en detrimento del inglés Alexander-Arnold, Asencio, el austriaco Alaba y Carreras. También entraron el centrocampista canterano Thiago Pitarch y el extremo inglés Jude Bellingham, por el argentino Mastantuono y el francés Camavinga.

El Sevilla comenzó con más intensidad, presionando arriba, pero sin precisión cuando recuperaba la pelota en zonas de riesgo para el Madrid. Fue el que gozó de las primeras ocasiones, como en un gran tiro de Joaquín Martínez 'Oso', a los 5 minutos, que despejó a córner Courtois o, en el 13, en un centro del extremo zurdo al que no llegó el nigeriano Akor Adams.

Sin embargo, el equipo de Arbeloa despertó, su centro del campo empezó a dominar y ganar terreno con el francés Tchouaméni y el canterano Thiago, y entraron más en juego el redimido Mbappé y Vinícius Junior, hasta que el brasileño, al cuarto de hora, aprovechó un balón bajado con el pecho por el galo para marcar el 0-1 con un remate desde la frontal.

El gol de Vini Jr. fue validado por el VAR, después de que los sevillistas reclamaran sin éxito una falta previa de Mbappé, por un posible codazo al lateral Carmona. Desde su gol, el cuadro madridista controló bien el juego y no pasó apuros en una primera mitad con muy pocas ocasiones, salvo un intento de rosca de Mbappé que se marchó fuera en la recta final.

En la reanudación, aunque Tchouaméni fue el primero en avisar con un disparo a puerta que tapó, providencial, un seguro Castrín, el Sevilla salió con más brío, pero sin acierto ni efectividad. Así, a un buen centro al área chica del chileno Suazo no llegó en condiciones su compatriota Alexis Sánchez, que acababa de relevar a Maupay, aunque rozó el balón.

Pero el Madrid se mostró muy solvente, serio y sin perder nunca la concentración, y fue el que acaparó la mayoría de las opciones de gol y el que estuvo más cerca de ampliar su marcador, pero al filo de la primera hora de juego no atinó un incisivo Mbappé en un mano a mano con Odysseas, al salvar Kike Salas llegando desde atrás.

Tampoco acertó Franco Mastantuono, quien, como Camavinga, Trent, Gonzalo y ya al final el debutante Álvaro Leiva, salió de refresco, al estrellar su remate en el poste derecho de la meta sevillista. Además, se le anuló un gol a Mbappé, que marcó tras regatear a Odysseas en el 74, por un claro fuera de juego, y luego el francés remató en escorzo, a pase de Carvajal, pero paró el portero griego.

El Sevilla, ya con el carrusel de cambios para meter oxígeno al equipo con la entrada de Ejuke, Agoumé, Alexis, Juanlu e Isaac Romero, lo intentó con más corazón que ideas, en especial en un par de ocasiones que no aprovechó Akor Adams. Al final, derrota e incertidumbre, hasta que al final conocieron que habían sellado la permanencia al beneficiarse de los resultados de terceros.

- Ficha técnica:

0 - Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona (Juanlu, m.70), Castrín, Kike Salas, Suazo; Rubén Vargas (Ejuke, m.54), Gudelj (Agoumé, m.54), Sow, Oso (Isaac Romero, m.77); Maupay (Alexis, m.54), Akor Adams.

1 - Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Brahim Díaz (Trent Alexander-Arnold, m.77), Thiago (Mastantuono, m.70), Tchouaméni (Camavinga, m.70), Bellingham (Álvaro Leiva, m.87); Mbappé, Vinícius Junior (Gonzalo García, m.77).

Gol: 0-1, M.15: Vinícius.

Árbitro: José María Sánchez (Comité Murciano). Amonestó a los locales Gudelj (m.48), Alexis (m.80), Juanlu (m.84) y Agoumé (m.94).

Incidencias: Partido de la trigésima séptima y penúltima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante 40.845 espectadores. EFE

(Foto)

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