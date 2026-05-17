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El Mallorca, a un paso de Segunda; Girona y Elche, 'final' en Montilivi

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Santiago Aparicio

Madrid, 17 may (EFE).- El Mallorca salió malparado del duelo clave ante el Levante y se sitúa a un paso de Segunda, con la salvación a tres puntos, sin depender de sí mismo en un última fecha que reúne, en un compromiso con pinta de 'final', al Girona, ahora antepenúltimo, y al Elche, que marca la salvación, en Montilivi.

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Aún no se ha salvado tampoco Osasuna, en caída libre tras su cuarta derrota seguida, ni tampoco matemáticamente el Levante, aunque dio un paso al frente determinante y puede amarrar su continuidad el próximo fin de semana.

Sellaron la salvación el Espanyol, el Valencia, el Sevilla y el Alavés por un lado y el Espanyol y el Valencia, que aunque cuentan con pocas opciones, todavía pueden aspirar a Europa.

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El descenso es cosa de cinco. La jornada ha dado aire a otros cuatro equipos que estaban en el aire y ahora, el próximo fin de semana, la amenaza es para el Mallorca, Girona, Elche, Osasuna y Levante.

El conjunto granota, el que más en forma y predispuesto llegó a este tramo decisivo, ganó el choque clave en el Ciutat al Mallorca, con los goles de Carlos Espi y el hondureño Kervin Arriaga (2-0) en un choque tenso, que acabó con dos expulsados, uno de cada bando: Roger Brugué del Levante y Johan Mojica del Mallorca.

El cuadro balear, sin embargo, acariciaº el descenso. Tiene la salvación a tres puntos. Es antepenúltimo y recibe al ya descendido Oviedo el próximo fin de semana pero el triunfo puede ser inservible.

El Girona sigue en caída libre. Volvió a perder. Cayó en el Metropolitano frente el Atlético Madrid (1-0) al que le sirvió el gol de Ademola Lookman en el adiós de Antoine Griezman.

Está en descenso el conjunto de Michel, siete partidos sin ganar, que recibe al Elche el domingo en un partido a vida o muerte. Al conjunto ilicitano, que ganó su partido clave ante el Getafe (2-0) con el tanto de victor Chust y que jugó con uno más desde el minuto 40 por la roja que vio Djene, le sirve el empate en el último encuentor, en Montilivi. Partido dramático. Uno de los dos puede caer.

El Osasuna perdió su final ante el Espanyol (1-2). Fue su cuarta derrota seguida y afronta con agobios su último encuentro del curso ante el Getafe, que puede jugarse un lugar en Europa. Perdió en Pamplona. Los goles de Carlos Romero y Kike García salvaron al Espanyol y condenaron al cuadro navarro, que logró igualar provisonalmente por medio de Víctor Muñoz.

El Alavés amarró la salvación con su victoria en Oviedo que se despidió de su público en primera. El atacante Toni Martínez evitó problemas en la última fecha para el cuadro vitoriano, hace dos semanas en descenso y ya salvado.

El buen resultado del Valencia, que ganó en San Sebastián a la Real Sociedad, y el Espanyol, que consiguió la permanencia  tras vencer en Pamplona, hacen cuentas para Europa. Matemáticamente pueden lograrlo en la última jornada . También el Getafe, que apunta a la Conferenca, donde está ahopra en el séptimo lugar, y el Rayo, que ganó al Villarreal, miran a esta plaza.

El Valencia ganó un choque loco ante la Real (3-4) y el Rayo Vallecano al Villarreal (2-0). El celta sumó unpunto frente el Athletic (1-1) y jugará en la Liga Europa el próximo curso.

El Real Madrid ganó en sevilla, con Kylian Mbappe de titular y Vinicius como goleador. El cuadro hispalense, sin embargo, jugará en Primera un año más. EFE

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