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La participación en Andalucía llega al 37,2 % a las 14:00 horas, sin incidentes destacados

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Córdoba, 17 may (EFE).- Las primeras horas de la jornada electoral en Andalucía se han desarrollado sin incidencias destacadas, con una participación que ha alcanzado a las 14:00 horas el 37,25 %, lo que significa 3,01 puntos más respecto a los comicios autonómicos de 2022.

La jornada comenzó con la constitución de las 10.403 mesas electorales habilitadas para los comicios andaluces sin incidencias relevantes, salvo en el CEIP Los Azahares de Sevilla Este, el CEIP Constitución 78 de Málaga y el CEIP La Florida en El Puerto de Santa María (Cádiz) donde las votaciones comenzaron con unos minutos de retraso.

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En este último centro la Junta Electoral de Cádiz (JEC) ha acordado ampliar en diez minutos, hasta las 20:10 horas, el horario de cierre de una mesa en este colegio electoral, mientras que en el de Málaga el cierre será a las 20:14 y el de Sevilla a las 20:43 horas, justo el mismo tiempo que duró la demora en constituirse las mesas.

Ante estos retrasos en el cierre de estos colegios electorales, la Junta Electoral de Andalucía ha decidido que no podrán hacerse públicos datos de resultados de votaciones hasta las 20:43, aunque sí podrán difundirse los de los sondeos a las 20:00 horas, según ha explicado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en su comparecencia para explicar los datos de participación de las 14:00 horas.

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Además, un error sobre la mesa electoral de Cuevas del Campo (Granada) en la que debía votar la cabeza de lista del PSOE al Parlamento andaluz por Granada Olga Manzano ha llevado a la Junta Electoral de Zona a determinar la anulación, por azar, de uno de los votos contenidos en la citada urna.

Por otra parte, en su perfil en la red social X, Vox ha denunciado este domingo una presunta agresión a dos de sus apoderados en un colegio electoral del barrio de la Oliva de Sevilla

Las incidencias menores registradas durante esta jornada han sido la ausencia de papeletas, algún presidente de mesa que ha habido que sustituir y los problemas para localizar las llaves de un local, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha subrayado la normalidad de la jornada.

Todos los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos han ejercido su derecho al sufragio durante las primeras horas de este domingo.

Así, el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado, tras votar en el colegio Sagrado Corazón de Málaga, que ha comprobado "ilusión" en torno a su proyecto y ha añadido que "hay muchos restos que se van a decidir hoy".

Para la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, que ha ejercido su derecho al voto en un colegio del Centro de Sevilla, es "un día importantísimo para que podamos decidir nuestro futuro".

También en Sevilla ha votado el candidato de Vox, Manuel Gavira, quien ha apostado por la necesidad de que en Andalucía haya un "gobierno que tenga claras sus prioridades" y que "saque a los andaluces del lío en el que estamos metidos".

En el Colegio Salesiano Santísima Trinidad de Sevilla, el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha realizado un llamamiento a la "ilusión y movilización" para que los andaluces decidan lo que quieren en los próximos cuatro años.

En Jerez de la Frontera (Cádiz) ha votado el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien ha pedido el apoyo "por la clase trabajadora, por el pueblo andaluz y por la gente normal y corriente". EFE

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