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Awa Fam, rumbo a la WNBA: No quería irme sin la Liga pero no es un adiós es un hasta luego

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Valencia, 17 may (EFE).- La pívot Awa Fam disputó este domingo su último encuentro con el Valencia Basket, en el que ganó la Liga Femenina, y empezará ahora una nueva etapa entre la WNBA y la liga privada Project B, pero se mostró convencida de que regresará a la entidad 'taronja'.

"Estoy supercontenta, sigo sin creérmelo. Tenia claro que no quería irme de aquí sin la liga", aseguró a EFE la jugadora alicantina de 19 años, que llegó al Valencia Basket hace siete desde Santa Pola.

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"Muchas gracias al club, me ha dado todo desde que tengo 12 años. Espero volver, ojalá hacerlo, Tengo claro que no es un adiós es un hasta luego. Gracias de corazón, amo Valencia, es mi ciudad y volveremos", auguró.

Fam fue una pieza importante en el triunfo por 68-67 del Valencia Basket ante el Casademont Zaragoza en el segundo partido de la final, un triunfo al que contribuyó con un importante triple en los minutos finales y que se decidió con una canasta sobre la bocina de Yvonne Anderson. "Ha sido increíble, estoy flipando aún", señaló tras ese final de película.

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"He visto un poco de espacio y me siento muy segura en esa zona de triple pero no había metido ninguno y era un poco 'a ver qué hago, a ver si lo tiro o no'. Pero era un poco ver si lo metía y empujaba al equipo para llevarnos esto", explicó.

La internacional española, que fue elegida hace unas semanas en el número 3 del 'draft' de la WNBA por Seattle Storm, se incorporará en breve a la disciplina de esa franquicia.

"Supongo que me dejarán un par de días para mudanzas y acabar la etapa del Valencia y me iré a cumplir otro sueño. Quiero aprovechar todo lo que ha sido ganar esta final y luego pensar en lo de allí", subrayó. EFE

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EFE

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