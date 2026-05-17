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Tostão, leyenda del fútbol brasileño: "Sin duda, Neymar ya no es el gran crack que fue"

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Carlos Meneses

São Paulo (Brasil), 17 may (EFE).- Tostão, campeón mundial junto a Pelé en México 1970, sigue activo a sus 79 años analizando la actualidad del fútbol con la precisión de un cirujano en el diario Folha de São Paulo y afirma sin dudarlo que "Neymar ya no es el gran crack que fue".

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Eduardo Gonçalves de Andrade, más conocido como Tostão, aborda en una entrevista con EFE las opciones de Brasil de cara al Mundial 2026, el papel de Vinícius Júnior y la decadencia de Neymar, la gran duda de la convocatoria brasileña, que se conocerá este lunes.

Tostão no se prodiga en los eventos de antiguos jugadores de la Canarinha, pero es leyenda con mayúsculas.

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Pese a retirarse con 26 años por unos problemas graves de visión, formó parte de la que para muchos fue la mejor selección de la historia. Él era el delantero centro de un cuarteto ofensivo que completaron Jairzinho, Pelé y Rivelino en el Mundial de México 1970.

Lograron la tercera estrella para Brasil y salieron a hombros del Estadio Azteca tras pasar por encima de Italia (4-1). Tostão no marcó en aquella final, pero confiesa que es el momento que más recuerda de aquel campeonato de ensueño.

"Además de la visión colectiva de todos nosotros, nuestras características técnicas se complementaban", explica sobre la compenetración con sus compañeros de ataque.

Hoy, los aficionados brasileños ven los éxitos pasados de su selección como algo difícil de repetir. Tostão, sin embargo, prefiere mantener viva la esperanza.

Reconoce que Brasil "no es el principal favorito" para la cita de Estados Unidos, México y Canadá, que empezará en junio, pero avisa: "Tiene varios jugadores al nivel de los mejores del mundo, además de un técnico excelente y especial".

El italiano Carlo Ancelotti, uno de los técnicos más laureados del mundo, llegó al banquillo de la pentacampeona del mundo hace un año y este lunes anunciará el nombre de los 26 elegidos con los que buscará el hexacampeonato.

Brasil afronta el torneo en un mal momento. Acumuló varios récords negativos en las eliminatorias suramericanas y la plantilla aún se está adaptando a la receta de 'Carletto'.

Le falta, además, un '9' de jerarquía. "Cracks como Ronaldo, Romário y otros no surgen con frecuencia", apunta Tostão.

También hay dudas sobre el liderazgo de Vinícius Júnior, quien pocas veces ha exhibido con la camiseta de su país el nivel mostrado en el Real Madrid.

No obstante, para Tostão, Vini, incluso cuando se equivoca mucho, "brilla intensamente en algunos momentos" y, como su equipo generalmente gana, "solo se recuerdan sus aciertos".

"Brasil necesita ganar grandes partidos para que sus momentos brillantes sean valorados", apunta.

Y luego está Neymar. El camisa '10', máximo goleador histórico de la selección brasileña, volvió a principios del año pasado a su Santos tras un aciago paso por el fútbol saudí y una larga lesión de rodilla.

Sus problemas físicos continuaron la pasada temporada y Ancelotti aún no le ha llamado desde que asumió el cargo de seleccionador.

Sin embargo, algunos exjugadores, comentaristas y aficionados consideran indispensable la presencia de Neymar en la lista de Ancelotti del lunes.

"Todo es incierto, pero sin duda ya no es el gran crack que fue", asevera el campeón mundial.

El exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain parece haber recuperado el tono físico en los primeros meses de este curso y aún confía en ser uno de los elegidos por el exentrenador del Real Madrid.

Ancelotti, por su parte, ha avisado por activa y por pasiva de que solo llevará a los que estén al cien por cien físicamente.

Sin Neymar, el preparador italiano, como en aquella selección del Mundial de 1970, también viene optando por un once con cuatro jugadores ofensivos. Vinícius, Raphinha y Matheus Cunha parecen tener el puesto asegurado. El cuarto está abierto. EFE

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EFE

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