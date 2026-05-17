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Los italianos Bolelli y Vavassori ganan el título de dobles a Granollers y Zeballos

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Roma, 17 may (EFE).- Los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori se impusieron en la final de dobles del Masters 1000 de Roma al dueto formado por el español Marcel Granollers y Horacio Zeballos, y sumaron su segundo título en eventos de este rango junto al logrado en Miami este 2026.

El partido estuvo muy igualado y se resolvió en tres sets, por 7-6 (8), 6(3)-7 , y 10-3, tras dos horas y veinte de juego.

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Durante la primera manga, los italianos comenzaron por detrás en el marcador, pero consiguieron forzar el tie-break, donde también supieron reaccionar y terminaron llevándose el set tras una remontada.

En el segundo set, igualmente muy equilibrado, Granollers y Zeballos se mantuvieron sólidos en el partido y, tras volver a tomar la delantera, fueron igualados y finalizó de nuevo en desempate, esta vez a favor de ellos.

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Ya en el súper tie-break a 10 puntos, los italianos dominaron y se proclamaron campeones.

La dupla italiana, que contó con el apoyo del público del Campo Central del Foro Itálico, conquistó así su segunda corona Masters 1.000, después de lograr la primera en Miami hace menos de dos meses.

Desde que comenzaron a competir de forma regular como pareja en 2024, Bolelli y Vavassori se consolidaron como una de las duplas más sólidas del circuito.

Juntos conquistaron seis títulos de categoría ATP 500 y lograron clasificarse en dos ocasiones para las Finales ATP. También alcanzaron finales de dobles de Grand Slam en el Abierto de Australia 2024 y 2025, y en Roland Garros 2024.

Mientras que la pareja hispano-argentina, una de las duplas más relevantes del circuito en los últimos años, se quedó a las puertas de ganar el noveno título Masters 1.000, el tercero en Roma después de los conseguidos en 2020 y 2024.

Granollers y Zeballos, pese a anteriormente haber alcanzado tres semifinales y una final este año, no consiguió todavía certificar ningún campeonato.

El último batacazo fue hace menos de tres semanas en el Masters 1.000 de Madrid, en el que cayeron en primera ronda, un resultado que supuso que Zeballos dejara de ser número uno del mundo y Granollers número dos en la clasificación de dobles.

Previamente, llegaron a las semifinales del Abierto de Australia, y de los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami, además de haber sido finalistas en Dallas. EFE

(foto)

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EFE

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