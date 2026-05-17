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Paula Barceló y María Cantero, subcampeonas del mundo de 49er FX

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Redacción Deportes, 17 may (EFE).- Las españolas Paula Barceló y María Cantero no pudieron revalidar el título de campeonas del mundo de la clase 49er FX y, en aguas de la localidad francesa de Quiberon, tuvieron que conformarse con el subcampeonato tras una intensa jornada final disputada bajo el formato de 'Medal Series'.

La tripulación española, defensora del título mundial, llegó al último día como líder de la clasificación general y peleó hasta l final por un título mundial que se quedó a un punto, informa la Real Federación Española de Vela (RFEV).

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Las diez mejores tripulaciones del campeonato disputaron este domingo las dos regatas que componían las 'Medal Series', un formato que comprimía las diferencias acumuladas durante toda la semana y mantenía abierta la lucha por las medallas.

Con el nuevo sistema de puntuación de 'Medal Series', los 20 puntos de ventaja con los que las españolas habían cerrado el sábado se desvanecían para dejarlo todo abierto en la lucha por el podio.

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Un décimo puesto en la primera 'Medal Race' puso la clasificación al rojo vivo, con ocho equipos luchando por las medallas. En la segunda, Barceló y Cantero no tuvieron un buen inicio, pero en la última empopada superaron a tres barcos y acabaron séptimas, lo que les aseguró la medalla de plata, solo un punto por detrás de las nuevas campeonas del mundo, las noruegas Pia Dahl Andersen y Nora Edland. Las francesas Manon Peyre y Amélie Riou completan el podio.

Paula Barceló y María Cantero suman esta medalla de plata a un brillante palmarés para una tripulación que empezó su proyecto conjunto solo hace 16 meses. No se han bajado del podio en ninguna de las competiciones que han disputado juntas.

En declaraciones que difunde la RFEV, Paula Barceló reconoció acabar el Mundial con un sabor agridulce después de haber rozado el título mundial: “Es verdad que partíamos con mucha ventaja antes de la compresión de puntos del nuevo formato, pero una vez aplicada esa reducción la diferencia se había quedado en nueve puntos y las regatas de hoy no nos han salido bien, esa es la realidad. Hemos terminado segundas después de liderar buena parte del campeonato. Así es el deporte y son cosas que pasan. Ahora toca quedarse con lo bueno y seguir hacia adelante”.

María Cantero destacó la capacidad de reacción del equipo pese a las dificultades de la jornada final: “Ha sido un día complicado para nosotras, en el que no hemos estado especialmente acertadas en el campo de regatas. Se nos ha complicado un par de veces, pero la actitud ha sido siempre la de seguir hacia delante y no dar nada por perdido. Sentíamos que merecíamos ganar y hemos competido con esa mentalidad hasta el final. Como dice Paula, a veces las cosas no salen, pero tampoco hay que olvidar que hemos ganado la plata en un campeonato del mundo y que el camino hacia Los Ángeles todavía es muy largo”. EFE

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