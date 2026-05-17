Iñigo Pérez, sobre su futuro: "Estoy en un proceso de reflexión"

Madrid, 17 may (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo, elogió al mediapunta argentino Oscar Trejo, un futbolista "genuino e inigualable" que se despidió este domingo de Vallecas, y sobre su futuro, puesto que aún no ha renovado, dijo que se encuentra inmerso en un proceso de "reflexión".

El Rayo, con goles de Sergio Camello y el brasileño Alemao, logró una victoria frente al Villarreal que le permite tener opciones de repetir clasificación europea la última jornada, en un partido que fue especial por la emotiva despedida de Vallecas del argentino Oscar Trejo.

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"Trejo es genuino e inimitable por cómo se comporta. Es de una grandeza inigualable", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

Además de Trejo, otro de los protagonistas del partido fue Iñigo Pérez, al que la afición también le dedicó un bonito homenaje e incluso los Bukaneros, desde el fondo, sacaron una pancarta en la que se leyó 'esta es tu casa'.

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"La deuda que siento con esta afición es difícil saldarla porque te hacen sentir hijo de Vallecas y cada día que pasa la deuda aumenta. No hay palabras para expresar la gratitud, solo que intentaré responderla con dedicación", comentó.

"Yo llevo aquí cuatro años y siento ese tipo de emoción pero no hay que olvidar que esto desgasta mucho", señaló el técnico navarro, que aún no ha respondido a la oferta de renovación del club.

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"Para ser entrenador del Rayo hacen falta muchas cosas. Necesitas un tipo de energía diferente, como para cualquier club, pero aquí el tipo de energía necesitas que se regenere de manera urgente y rápida. Son decisiones y reflexiones que toman tiempo y en ese proceso de reflexión estoy", manifestó.

"Soy consciente que lo que tengo en el vestuario y en las gradas no lo voy a volver a tener. Eso es algo que cualquiera que lo viva sabrá lo que digo. Este es el sentimiento más puro que he visto y aquí he vivido cosas que no he vivido en otro estadio pero los procesos hay que reflexionarlos, pensarlos y en eso estamos", concluyó. EFE

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