Espana agencias

Iñigo Pérez, sobre su futuro: "Estoy en un proceso de reflexión"

Guardar
Google icon

Madrid, 17 may (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo, elogió al mediapunta argentino Oscar Trejo, un futbolista "genuino e inigualable" que se despidió este domingo de Vallecas, y sobre su futuro, puesto que aún no ha renovado, dijo que se encuentra inmerso en un proceso de "reflexión".

El Rayo, con goles de Sergio Camello y el brasileño Alemao, logró una victoria frente al Villarreal que le permite tener opciones de repetir clasificación europea la última jornada, en un partido que fue especial por la emotiva despedida de Vallecas del argentino Oscar Trejo.

PUBLICIDAD

"Trejo es genuino e inimitable por cómo se comporta. Es de una grandeza inigualable", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

Además de Trejo, otro de los protagonistas del partido fue Iñigo Pérez, al que la afición también le dedicó un bonito homenaje e incluso los Bukaneros, desde el fondo, sacaron una pancarta en la que se leyó 'esta es tu casa'.

PUBLICIDAD

"La deuda que siento con esta afición es difícil saldarla porque te hacen sentir hijo de Vallecas y cada día que pasa la deuda aumenta. No hay palabras para expresar la gratitud, solo que intentaré responderla con dedicación", comentó.

"Yo llevo aquí cuatro años y siento ese tipo de emoción pero no hay que olvidar que esto desgasta mucho", señaló el técnico navarro, que aún no ha respondido a la oferta de renovación del club.

"Para ser entrenador del Rayo hacen falta muchas cosas. Necesitas un tipo de energía diferente, como para cualquier club, pero aquí el tipo de energía necesitas que se regenere de manera urgente y rápida. Son decisiones y reflexiones que toman tiempo y en ese proceso de reflexión estoy", manifestó.

"Soy consciente que lo que tengo en el vestuario y en las gradas no lo voy a volver a tener. Eso es algo que cualquiera que lo viva sabrá lo que digo. Este es el sentimiento más puro que he visto y aquí he vivido cosas que no he vivido en otro estadio pero los procesos hay que reflexionarlos, pensarlos y en eso estamos", concluyó. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP de Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta con casi el 100 % del escrutinio

Infobae

El PP de Juanma Moreno gana las andaluzas pero se queda a 2 escaños de la mayoría absoluta

Infobae

Delestre y 'Gatsby du Tillard', campeones del Gran Premio de Madrid

Infobae

Simeone: “Griezmann fue una debilidad mía siempre”

Infobae

Vidorreta: “Salimos muy reforzados de este encuentro”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 99% escrutado, Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 99% escrutado, Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox

Vox gana sin ganar: el partido de ultraderecha sube solo dos escaños, pero tendrá de nuevo la llave de un Gobierno autonómico y afirma que habrá “prioridad nacional”

Los sondeos a pie de urna dan la victoria al PP y le aseguran la mayoría absoluta en Andalucía

Un choque entre un VTC, un turismo y un coche de la Policía Nacional en Madrid deja ocho heridos

El alcalde de Málaga no encuentra su papeleta, un enfrentamiento en Sevilla y la foto que ha desatado la polémica: las anécdotas de las elecciones de Andalucía 2026

ECONOMÍA

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

DEPORTES

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”