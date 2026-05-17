Vox emplaza al PP a "escuchar a los andaluces", que "quieren" la 'prioridad nacional'

Sevilla, 17 may (EFE).- El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha emplazado al PP, que ha ganado las elecciones autonómicas de este domingo sin mayoría absoluta, a que "escuche a los andaluces", quienes ha dicho que "quieren" la 'prioridad nacional'.

En un ambiente de euforia y poco antes de las 23:00 horas, Gavira, que ha logrado 15 diputados, uno más que hasta ahora, ha apostado por que el Ejecutivo andaluz sea en la próxima legislatura autonómica un "bastión contra el Gobierno corrupto, mafioso y traidor" de Pedro Sánchez. EFE

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