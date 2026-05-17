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El accidente de tren impulsa en Adamuz al PP, que gana seis puntos, los que pierde el PSOE

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Córdoba, 17 may (EFE).- El accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas, ha impulsado el resultado en el municipio del PP de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas, ganando 6,4 puntos, prácticamente los que pierde el PSOE, que se ha dejado 6,18 puntos con respecto a los comicios de 2022.

Con algo más del 80 % escrutado, el PP ha conseguido 1.012 votos (53,80 %) en tanto que el PSOE es segunda fuerza en la localidad, con 476 votos y el 25,30 % de las papeletas.

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Por su parte, Vox con 125 votos y un 6,64 %, ha bajado 3,05 puntos, en tanto que Por Andalucía ha subido 0,48 puntos hasta el 7,12 por ciento.

En Adamuz, localidad cordobesa de la comarca del Alto Guadalquivir de 4.100 habitantes, el gobierno municipal lo ostenta el PSOE en coalición con IU. EFE

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