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2-1. Gory premia al París; inquietud por Dembelé

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Redacción deportes, 17 may (EFE).- Un doblete de Alimani Gory, que saltó al campo en la segunda parte, premió al París FC en el derbi (2-1), intrascendente, sin nada en juego, alterado levemente por la prematura sustitución de Ousmane Dembelé, aparentemente por lesión, por precaución.

Fue la segunda victoria de 2026 del Paris, que había eliminado al PSG de la Copa de Francia en enero pasado. Pero la primera en la Ligue 1.

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La final de la Liga de Campeones dentro de dos semanas y la falta de objetivos en los protagonistas en el partido limitó la emoción al cara a cara entre vecinos. Solo la sustitución en el minuto 27 de Ousmane Dembele cambió el gesto de los seguidores del conjunto de Luis Enrique.

La proximidad de la final de la 'Champions' mantiene en alerta al PSG. Es su gran objetivo.

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Sin embargo dio la sensación de ser una cuestión de precaución. No quiere riesgos el preparador español y dio entrada a Gonçalo Ramos mientras el Balón de Oro se fue con molestias musculares.

Una buena acción por la izquierda de Khvicha Kvaratskhelia que encontró a Fabián Ruiz sirvió el gol visitante a Bradley Barcola, solo por la izquierda.

Después apenas pasaron cosas porque el Paris casi no inquietó. Solo un tiro alto de Jonathan Ikone. Sin noticias de los porteros.

Luis Enrique efectuó tres cambios del tirón a la hora de juego y el París cuatro en el 67. Síntoma de la irrelevancia de lo sucedido en el campo. Sin embargo, el París, que semanas atrás selló la permanencia, encontró su premio y logró empatar.

El 1-1 lo firmó Alimai Gory, que había saltado al campo poco antes y aprovechó un pase de Lees Melou para batir a Matvey Safonov y sellar el empate.

Con el choque cerrado y las tablas a la vista llegó el gol del triunfo del París en la última acción del partido. Lo marcó también Gory a pase de Ilan Kebbal en un contraataque que puso fin al duelo.

-- Ficha técnica

2 - París FC: Kevin Trapp; Adama Camara, Samir Chergui, Diego Coppola, Otavio (Hamari Traore, m.84); Pierre Lees Melou, Rudy Matondo (Vincent Marchetti, m.77); Jonathan Ikone (Alimani Gory, m.67), Marshall Munetsi (Ilan Kebbal, m.67), Moises Simon (Maxime Lopez, m.67); y Willem Geubbels (Luca Kolososho, m.68).

1 - París Saint Germain: Matvey Safonov; Warren Zaier Emery (Kang In Lee, m.58), Marquinhos, Illia Zabarnyi, Dimtri Lucea (Dro Fernández, m.46); Vitinha (Joao Neves, m.68), Lucas Beraldo, Fabián Ruiz; Bradley Barcola (Ibrahim Mbaye, m.58), Khvicha Kvaratskhelia (Senny Mayulu, m.58) y Ousmane Dembelé (Gonçalo Ramos, m.27)

Goles: 0-1, m.50: Bradley Barcola; 1-1, m.76 Alimai Gory; 2-1, m.94: Alimani Gory.

Árbitro: Guillaume Paradis. Mostró tarjeta amarilla a Maxime Lopez, del Paris.

Incidencias: encuentro de la trigésima cuarta y última jornada de la Ligue 1 disputado en el estadio Jean Bouin de París ante unos 19.000 espectadores. EFE

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