Los momentos de la jornada 37

Juan José Lahuerta

Madrid, 17 may (EFE).- Momentos de la jornada 37 de LaLiga EA Sports:

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Santi Cazorla aún no ha hecho pública su decisión final sobre su continuidad en el Oviedo. Sin embargo, todo parece indicar que el final de su relación con el conjunto asturiano está muy cerca. Por eso, Guillermo Almada, que no ha confiado demasiado en su capitán, le dio la titularidad frente al Alavés para que tuviera la posibilidad de despedirse de sus aficionados.

Éstos, a los ocho minutos, lanzaron un cántico que resonó en todo el Carlos Tartiere: 'Cazorla quédate'. Jugó todo el partido, no fue sustituido para recibir una última ovación, pero después del choque dio una vuelta por el campo ante el aplauso de su afición, que nuevamente volvió a pedir a Cazorla que siga un año más en el Oviedo.

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Jornada emotiva la que vivió Antoine Griezmann en su despedida del Metropolitano antes de marcharse al Orlando City de la MLS para jugar en Estados Unidos la próxima temporada. El atacante del Atlético de Madrid dejó muchos momentos en su última tarde de fútbol y el primero fue su aparición entre lágrimas por dentro del estadio camino de los vestuarios.

Durante el partido, titular en su partido 500 en 10 temporadas y con 212 tantos, jugó muy motivado. Fue ovacionado cuando sonó su nombre por megafonía, cuando apareció en el terreno de juego y cuando se acercaba el final, que precedió a un acto de homenaje al que se quedó casi todo el estadio y con otro protagonista, Koke, que emocionadísimo dedicó unas palabras a su compañero: "Se va mi hermano", dijo. Fue el epílogo perfecto para un mito del Atlético de Madrid.

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Si hubo un jugador que simbolizó en el Girona el drama de un equipo que está al límite de perder la categoría, ese no fue otro que Alejandro Francés. En el Metropolitano, con 1-0 en contra ante el Atlético de Madrid y sin más cambios posibles, el defensa del equipo de Míchel tuvo que retirarse lesionado a falta de seis para el final.

Entonces, protagonizó la imagen de la desesperación. Sentado en el banquillo, lloró desconsolado, impotente por dejar a su equipo por diez y por su situación, necesitado de un gol para agarrarse con algo más de fuerza a la permanencia. Bryan Gil, a su lado, intentó calmarle sin éxito. Al final, el Girona perdió, se instaló en la última plaza con descenso a Segunda División y se jugará la permanencia ante el Elche en Montilivi.

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Un minuto de silencio espectacular precedió al Elche-Getafe, en el que los primeros se jugaban la permanencia y los segundos su presencia en Europa. Fue en honor a Daniel 'Coquito' Rodríguez, padre del delantero del conjunto ilicitano, fallecido hace unos días. Su hijo, en un silencio sepulcral de todo el Martínez Valero, no aguantó las lágrimas. Y después del partido, se puso una camiseta con el apodo de su padre, 'Coquito', un mito de Peñarol.

Sobre el césped, el protagonista fue Víctor Chust. El defensa del Elche marcó su primer gol de la temporada en el mejor momento posible. Y fue un golazo. En la primera parte, recogió un rechace al borde del área y desde exactamente 19,2 metros y a bote pronto, se sacó de la chistera un zambombazo impresionante con el que ganó su equipo (1-0) y dio un paso importantísimo hacia la salvación.

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Uno de los partidos más importante por la salvación fue el que disputaron el Levante y el Mallorca. Ganaron los hombres de Luís Castro (2-0), pero la caída del conjunto bermellón comenzó con un error decisivo del defensa David López a la media hora de la primera parte y que condujo hacia el tanto de Carlos Espí con el que el Levante abrió el marcador.

Comenzó con una cesión hacia atrás de Johan Mójica hacia David López, que tal vez se confió en exceso e intentó entregar la pelota a su compañero Martin Valjent. No fue rápido y el pase rebotó en Espí, que no desaprovechó el regalo y no falló ante Leo Román para abrir el camino de la victoria de su equipo, que salió de los puestos de descenso y dejó muy tocado a su rival.

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Después del partido ante el Oviedo que ganó el Real Madrid la pasada jornada, Kylian Mbappé protagonizó la última polémica del conjunto blanco. Compareció ante los medios de comunicación y afirmó que su entrenador, Álvaro Arbeloa, le había dicho antes del duelo que era el cuarto delantero por detrás de Vinícius, Gonzalo y Mastantuono. Casi al mismo tiempo, en rueda de prensa, el técnico del Real Madrid negó haberle dicho tal cosa.

No había prácticamente dudas de que Mbappé iba a ser titular ante el Sevilla este domingo. Así lo confirmó Arbeloa, pero algunos esperaban una sorpresa y un castigo al delantero francés que finalmente no llegó. Fue titular y no marcó. Sí lo hizo Vinícius, autor del gol de la victoria de su equipo (0-1), pero se marchó con molestias del terreno de juego en el minuto 77. Después, se vio al brasileño con una visible cojera en su pierna izquierda de camino hacia el autobús del Real Madrid. EFE

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