Elustondo, capitán en su último partido como local en Anoeta

San Sebastián, 17 may (EFE).- Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, ha optado por un once alternativo en su último partido como local mientras que Carlos Corberán, entrenador del Valencia, apuesta por Ugrinic en detrimento de Pepelu para cerrar la permanencia en el encuentro correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports que se disputa este domingo en Anoeta.

Matarazzo apuesta por rotar a casi todo el equipo en el tercer encuentro en poco más de una semana para el cuadro txuri urdin. Solo Jon Martín y Remiro repiten respecto al once que empató el jueves en Girona, y Elustondo será titular y capitán en su último partido como local en Anoeta.

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Por su parte, Corberán se ha visto obligado a rotar a sus dos laterales por las lesiones de Gayá y Renzo Saravia. Jesus Vázquez y Unai Núñez ocuparán esas vacantes, y Ugrinic es el único cambio táctico en detrimento de Pepelu en el doble pivote.

Onces confirmados:

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Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Jon Martín, Aihen; Turrientes, Soler, Brais Méndez; Marín, Zakharyan y Óskarsson.

Valencia: Dimitrievski; Núñez, Tárrega, Cömert, Jesus Vázquez; Guido, Ugrinic, Javi Guerra; Rioja, Diego López y Hugo Duro. EFE

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asr/apa