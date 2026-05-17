Lookman da ventaja al Atlético al descanso (1-0)

Madrid, 17 may (EFE).- Un gol de Lokkman en el minuto 21 da la victoria al Atlético de Madrid ante el Girona (1-0) al descanso del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports que enfrenta a ambos conjuntos en el estadio Metropolitano.

Griezmann, que juega este domingo su último partido en el Metropolitano con la camiseta del Atlético de Madrid, centró desde la derecha al área pequeña del Girona para que Lookman enviase el balón a la red (1-0). EFE.

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