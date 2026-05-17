Espana agencias

Williot pone por delante al Celta al descanso en San Mamés (0-1)

Guardar
Google icon

Bilbao, 17 may (EFE).- Un gol de Williot Swedberg en el minuto 4 da ventaja al Celta sobre el Athletic Club (0-1) al descanso del último partido de la temporada en San Mamés tras una primera parte en la que el equipo vigués golpeó primero y defendió sin demasiados apuros su ventaja.

El tanto del Celta se fraguó en un robo de balón de Ilaix Moriba a Mikel Jauregizar. El internacional guineano filtró la pelota con rapidez para la llegada de Williot y el sueco resolvió con un gran disparo cruzado después de superar en la carrera a Yeray. La mejor ocasión local llegó en el 21 en un cabezazo de Unai Goméz despejado a córner por Radu. EFE

PUBLICIDAD

ibn/ism

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ERC negocia que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona tenga mayoría catalana

Infobae

Ponsarnau: Ha sido clave que no nos deprimiéramos, pero ellos son muy buenos

Infobae

Un fuego en una nave industrial de Peligros (Granada) obliga a parar el tráfico de trenes

Infobae

Izuzquiza y Tania, campeonas del Beach Pro Tour Madrid femenino de voley playa

Infobae

Sinner hace historia ante los suyos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: cierran los colegios electorales pero el escrutinio se retrasa por las tres mesas que abrieron tarde

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: cierran los colegios electorales pero el escrutinio se retrasa por las tres mesas que abrieron tarde

Un choque entre un VTC, un turismo y un coche de la Policía Nacional en Madrid deja ocho heridos

El alcalde de Málaga no encuentra su papeleta, un enfrentamiento en Sevilla y la foto que ha desatado la polémica: las anécdotas de las elecciones de Andalucía 2026

De 70 a 5.000 euros: esto es lo que cobran los miembros de la Junta Electoral de Andalucía y de las mesas electorales este 17M

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

ECONOMÍA

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

DEPORTES

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas