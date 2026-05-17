Williot pone por delante al Celta al descanso en San Mamés (0-1)

Bilbao, 17 may (EFE).- Un gol de Williot Swedberg en el minuto 4 da ventaja al Celta sobre el Athletic Club (0-1) al descanso del último partido de la temporada en San Mamés tras una primera parte en la que el equipo vigués golpeó primero y defendió sin demasiados apuros su ventaja.

El tanto del Celta se fraguó en un robo de balón de Ilaix Moriba a Mikel Jauregizar. El internacional guineano filtró la pelota con rapidez para la llegada de Williot y el sueco resolvió con un gran disparo cruzado después de superar en la carrera a Yeray. La mejor ocasión local llegó en el 21 en un cabezazo de Unai Goméz despejado a córner por Radu. EFE

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