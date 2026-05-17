Espí adelanta al Levante en el primer tiempo tras grave error defensivo del Mallorca (1-0)

Valencia, 17 may (EFE).- El Levante se marchó al descanso por delante del Mallorca gracias al gol del delantero Carlos Espí, que marcó el 1-0 en el minuto 32 al aprovechar un grave error del defensa David López.

Después del gol, el Mallorca tuvo una gran ocasión de Luvumbo que salvó Ryan con una gran mano para mantener un resultado que saca momentáneamente del descenso a los levantinistas, que en el minuto 23 perdieron por lesión a Toljan y en su lugar entró Nacho Pérez. EFE

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