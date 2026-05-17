Un gran gol de Chust pone con ventaja al Elche al decanso (1-0)

Elche (Alicante), 17 may (EFE).- Un gran gol del central Víctor Chust en el minuto 19 da ventaja al Elche ante el Getafe (1-0) tras una primera parte de claro dominio del equipo ilicitano y en la que el conjunto madrileño ha perdido por expulsión a Djené.
El Elche, mucho más necesitado, ha dominado por completo el juego desde el primer minuto y ha creado las únicas ocasiones de gol, mientras el Getafe, incómodo, no ha pisado el área ilicitana. EFE
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