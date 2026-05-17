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Álex Márquez: “Todo controlado, toca pasar por quirófano esta noche”

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Redacción deportes, 17 may (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), quien sufrió una "fractura marginal de la vértebra C7 y de la clavícula derecha" en un accidente durante el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, aseguró que está “todo controlado” y agradeció el “cariño” que está recibiendo.

“Todo controlado!! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos”, escribió en redes sociales.

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“Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo”, añadió.

Álex Márquez que sufrió una fuerte caída durante el Gran Premio de Cataluña de MotoGP provocada por un pinchazo en la KTM RC 16 del piloto Pedro Acosta.

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Acosta lideraba en esos momentos la carrera y al tener los problemas mecánicos Alex Márquez, que iba pegado a él, impactó por detrás con su moto y no pudo evitar volar por los aires en su intento de no chocar contra el muro de esa zona del trazado, con su moto prácticamente desintegrada por el impacto.

"Alex Márquez sufre una fractura marginal de la vértebra C7 que se completará con una evaluación adicional la próxima semana. Fractura de la clavícula derecha; que se estabilizará con una placa y se someterá a cirugía hoy por parte del equipo del Hospital General de Cataluña", indicó su equipo en una escueta nota en redes sociales.

EFE

omb/ism

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