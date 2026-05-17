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81-89: El Joventut se aferra al playoff al ganar a un Real Madrid que ya piensa en Atenas

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Carlos Mateos Gil

Madrid, 17 may (EFE).- El Real Madrid, con el primer puesto de la fase regular de la Liga Endesa asegurado y la mente puesta en la Final a Cuatro de la Euroliga en Atenas, cosechó su segunda derrota seguida como local, esta vez ante un Joventut de Badalona (81-89) que se asienta en los puestos de playoffs.

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La cercanía de la cita continental en Grecia provocó que Sergio Scariolo no forzara más de lo necesario a sus jugadores clave, dando incluso reposo a Trey Lyles, en cuyas manos y en las de Usman Garuba ha quedado el juego interior para el desenlace continental tras las lesiones de Walter Tavares y Alex Len y la imposibilidad de fichar ya a estas alturas en el torneo.

Distinto es en la competición doméstica, donde el club ha recurrido a la figura del turco Ömer Yurtseven, en este duelo solo protagonista en el descanso entre el primer y el segundo cuarto, cuando se anunció su nombre por megafonía, gesto al que respondió con un tímido saludo como muestra de agradecimiento.

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Antes de que eso sucediera había arrancado el partido con ambos equipos 'fallones' en el triple e igualados en el rebote, lo que hizo que la diferencia de acierto en los lanzamientos de dos y en el balance entre asistencias y pérdidas explicase la renta favorable de cinco puntos para el anfitrión al primer paso por los banquillos (20-15, m.10).

Dobló el Real Madrid esta renta favorable en el amanecer del segundo acto, pero un parcial inmediatamente posterior de 0-6 impidió su despegue. No solo eso sino que el Joventut, viéndose metido de nuevo en el choque gracias a su buen ritmo de juego, consiguió igualar a treinta y uno a falta de 01:51 para el paso por vestuarios.

Era cuestión de tiempo que los de Daniel Miret, con sus sensaciones muy mejoradas, volvieran a ponerse por delante por primera vez del 4-6. Sucedió finalmente con un triple de Ricky Rubio cerca de los dos primeros minutos de la segunda parte, canasta 'psicológica' que precedió a un intercambio de parciales que se saldó con igualdad (55-56, m.26).

Fue en ese momento cuando el plantel madridista volvió a despegarse ligeramente con seis puntos sin réplica, la mitad fruto de un triple anotado por el italiano Gabriele Procida. No fue suficiente para espantar a los de Badalona, que mantenían sus opciones intactas a la media hora (62-59, m.30).

De hecho devolvieron la igualdad anotando de salida un triple de Guillem Vives, puntos que dieron paso a minutos de tanteo donde lo más destacado fue un espectacular 'alley oop' fabricado por Theo Maledon y culminado por Gabriele Procida, la acción técnica más destacada de la mañana.

Esos fuegos artificiales no encogieron a los de negro y blanco, que recibieron un pequeño impulso en forma de 3+1 de Cameron Hunt y sobre él acabaron construyendo una ventaja de seis puntos a falta de tres minutos, que no habían tenido en ningún momento antes. A partir de ahí solo le bastó conservarla ante un Real Madrid que solo metió cuatro puntos en los últimos dos minutos y guiados por el buen hacer de Ricky Rubio (21 puntos y 27 dígitos de valoración).

- Ficha técnica:

81 - Real Madrid (20+20+22+19): Campazzo (2), Abalde (-), Okeke (10), Hezonja (13) y Garuba (6) -cinco inicial- Deck (-), Llull (6), Procida (12), Maledon (11), Almansa (7), Kramer (5) y Feliz (9).

89 - Asisa Joventut (15+23+21+30): Rubio (21), Hunt (14), Hanga (2), Parker (12), Ruzic (12) -cinco inicial-; Drell (7), Hakanson (9), Vives (5), Birgander (5) y Kraag (2).

Árbitros: Martín Caballero, Arnau Padrós y Andrés Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 32 de la liga Endesa disputado en el Movistar Arena ante 7.377 espectadores. En el descanso se homenajeó a Clifford Luyk, exjugador y exentrenador madridista. EFE

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