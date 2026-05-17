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Una manifestación en Madrid pide el "boicot" a Israel en el 78 aniversario de la Nakba

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Unas 1.300 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se han manifestado en Madrid este domingo para pedir el "boicot" y el fin de las relaciones con Israel coincidiendo con el 78 aniversario de la Nakba.

La manifestación ha arrancado pasadas las 12:00 horas de Atocha y ha concluido en Callao bajo el lema 'No Nakba, No genocidios, No guerra, No mordazas' y ha sido convocada por la Red Solidaria Contra la Ocupación y la Colonización de Palestina (RESCOP), la Asociación Hispano Palestina Jerusalén, el movimiento BDS (Boicot, Desiversión y Sanciones) Madrid y No Somos Delito, entre otros.

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Durante el recorrido, los participantes, muchos de ellos ataviados con kufiyas, han portado banderas palestinas y han entonado cánticos y consignas como 'que nadie te conquiste, Palestina resiste' o 'dónde están, no se ven, las sanciones a Israel'. Asimismo, los asistentes han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cierre la embajada de Israel en España.

A la manifestación ha acudido la secretaria política de Podemos y eurodiputada Irene Montero, quien ha denunciado que "hace 78 años, Israel arrasó sus ciudades, arrasó sus pueblos, desquitó sus casas, les expulsó de sus pueblos y de sus ciudades", refiriéndose a los supervivientes de la Nakba palestina.

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Montero ha subrayado que la situación de los refugiados palestinos persiste sin cambios hasta la actualidad, ya que "Israel sigue bombardeando impunemente Líbano, bombardeando ante Gaza, cometiendo un genocidio, un plan de exterminio de todo el pueblo palestino".

Asimismo, la secretaria política de Podemos ha hecho hincapié en que "todas esas personas y supervivientes, que son en total casi 6 millones de refugiados y refugiadas palestinas" permanecen impedidas de "volver a sus casas" tras casi ocho décadas. "El mundo es más peligroso si normalizamos un genocidio", ha afirmado Montero al tiempo que ha llamado a retomar la movilización ciudadana "para romper otra vez el silencio".

CANDIDATURAS DE EUROVISIÓN "FINANCIADAS" POR ISRAEL

La secretaria política de Podemos ha criticado que en la final del Festival de Eurovisión celebrada este sábado y en la que Israel acabó en segunda posición con 343 puntos --123 del jurado profesional y 220 del televoto--, las tres candidaturas que han quedado primeras, Bulgaria, Israel y Rumanía, "están financiadas con fondos israelíes".

"La propia organización de Eurovisión ha reconocido que Israel amaña el televoto y hay irregularidades en el televoto. Creo que el boicot a Israel es lo único que se puede hacer y es urgentísimo que acabemos ya con la complicidad de Europa con el Estado terrorista de Israel", ha afirmado la dirigente sobre una de las ediciones más polémicas de Eurovisión debido a la participación de Israel y de la que se retiraron cinco países, entre ellos España.

En este sentido, Montero ha pedido el fin de las relaciones comerciales, militares y diplomáticas "hasta que Israel pare, quede desarmado y que Palestina pueda ser libre del río al mar".

"No vamos a parar, no solamente hasta que acabe el genocidio hasta que acabe la ocupación y hasta que cada palestino y palestina, cada superviviente de la Nakba y cada descendiente, cada hijo e hija de la Nakba puedan volver legítimamente a sus países", ha expresado.

PIDEN EL FIN DE LAS RELACIONES CON ISRAEL

La portavoz de la campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel, Laura Ferre, ha exigido el embargo de armas a Israel al considerar que el comercio actual es "ilegal y moralmente inaceptable", como ha afirmado en declaraciones a Europa Press durante la manifestación. "Estamos conmemorando el 78 aniversario de la Nakba. Exigimos que España cumpla con la legalidad e imponga un embargo de armas a Israel", ha manifestado.

Con ella ha coincidido Nadwa Abu-Ghazaleh, de BDS Madrid, que además ha enfatizado que la situación sigue "igual de grave" que hace dos años, "con bombardeos constantes y un bloqueo que impide la entrada de ayuda humanitaria". Otros participantes, como Ana de la Global Sumud Flotilla y Raquel Boca de Marea Palestina, han denunciado el aumento de asentamientos ilegales y la "continua violencia" contra los palestinos.

En el manifiesto de la convocatoria, las organizaciones firmantes han exigido "coherencia" al Gobierno. "Debe poner fin a todas las relaciones militares, económicas culturales, académicas y diplomáticas con Israel. Los últimos datos del Centre Delàs demuestran que las relaciones armamentísticas entre España e Israel apenas no se han reducido", se desprende del documento.

"El 'No a la guerra' debe traducirse en un embargo de armas a Israel, el fin a todas las relaciones con el estado genocida y el cierre de todas las bases militares estadounidenses", han insistido las organizaciones convocantes en el escrito.

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EuropaPress

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