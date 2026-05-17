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El pinchazo de la moto de Acosta provoca un fuerte accidente de Alex Márquez

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Redacción deportes, 17 may (EFE).- El pinchazo en la KTM RC 16 de Pedro Acosta ha provocado un fuerte accidente en la entrada de la curva diez del español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), quien literalmente voló por los aires muy cerca del muro de protección.

Acosta lideraba en esos momentos la carrera y al tener los problemas mecánicos Alex Márquez, que iba pegado a él, impactó por detrás con su moto y no pudo evitar volar por los aires en su intento de no chocar contra el muro de esa zona del trazado, con su moto prácticamente desintegrada por el impacto.

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El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) también se vio involucrado en la caída al ser golpeado por algunas de las piezas de la moto de Alex Márquez.

Inmediatamente Dirección de Carrera mostró bandera roja para que el piloto pudiese ser atendido, mientras Acosta llegaba hasta su taller encima de la moto ayudado por varios rivales y con la rueda trasera de su KTM ostensiblemente deshinchada.

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Alex Márquez no perdió el conocimiento pero tuvo que ser atendido por las asistencias médicas del campeonato en el mismo sitio de la caída, hasta donde llegó una ambulancia para poder desplazar al piloto hasta el centro médico del circuito de Barcelona-Cataluña.

La carrera no había completado los dos tercios de la distancia reglamentaria, por lo que se debía proceder a una segunda salida para dar trece vueltas en el orden en el que se encontraba la carrera al final de la vuelta once.

En esta segunda salida no podían estar ni Alex Márquez, por los daños que se produjo en la caída -tuvo que ser evacuado en ambulancia-, y el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16), que se retiró mucho antes por problemas mecánicos en su moto. EFE

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