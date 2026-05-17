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Juanma Moreno: Los andaluces han dictaminado que al PP le corresponde gobernar

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Sevilla, 17 may (EFE).- El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este domingo, tras ganar las elecciones andaluzas con 53 escaños pero quedarse a dos de la mayoría absoluta, que los andaluces han dictaminado que al PP le corresponde "formar gobierno y gobernar", y que el proyecto "de cambio y transformación sigue con más fuerza que nunca".

En una comparecencia cuando se ha escrutado casi el 100 por cien de los votos, Moreno ha salido a las puertas de la sede regional del PP para proclamar la victoria de su partido en los comicios ante decenas de seguidores congregados en las puertas del edificio, y ha recordado que el PP ha logrado 150.000 votos más que en 2022. EFE

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