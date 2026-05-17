María Jesús Montero: "Tomamos nota, no es un buen resultado"

Sevilla, 17 may (EFE).- La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha admitido que los 28 escaños obtenidos por su formación en las elecciones autonómicas -dos menos que en los anteriores comicios- "no son un buen resultado" y ha añadido: "Tomamos nota".
En una comparecencia desde un hotel de Sevilla, donde ha seguido el escrutinio, Montero ha anunciado que en los próximos días el PSOE-A convocará los órganos del partido para analizar en profundidad los datos pormenorizados del voto este 17M, "lo que se desprende" de ello y que puedan aprender para el futuro. EFE
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