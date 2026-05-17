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Sánchez felicita a Moreno por su triunfo y a Montero por su compromiso y su "gran campaña"

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Madrid, 17 may (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado al presidente andaluz, Juanma Moreno, su "enhorabuena" por ganar las elecciones autonómicas y ha felicitado a la candidata del PSOE, María Jesús Montero, por su "trabajo y compromiso" y su "gran campaña" en defensa "de los servicios públicos y del bienestar de todos los andaluces y andaluzas".

En un mismo mensaje a través de la red social X el líder socialista ha expresado al mismo su reacción al triunfo de Moreno en las elecciones autonómicas de Andalucía y su apoyo a la exvicepresidenta del Gobierno, quien ha perdido dos escaños y ha cosechado el peor resultado histórico del PSOE en este territorio.

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"Los socialistas seguiremos impulsando los avances sociales y la política útil, esa que mejora la vida de la gente", concluye Sánchez en su mensaje difundido al filo de la medianoche. EFE

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