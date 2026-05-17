La participación alcanza casi el 65 % en Andalucía y sube más de 8,7 puntos

Sevilla, 17 may (EFE).- La participación en las elecciones de Andalucía ha alcanzado este domingo casi el 65 %, 8,7 puntos más que en los comicios autonómicos de 2022, cuando fue del 56,13 %, un dato que supone el mayor seguimiento desde los comicios regionales de 2008, cuando coincidieron con las generales.

Según los datos de la web de resultados de la Junta, con la práctica totalidad del escrutinio de las mesas electorales, en la comunidad han votado en esta jornada más de 4,2 millones de personas, mientras que la abstención se ha situado en el 35,16 % (2,2 millones) al bajar 8,7 puntos.

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Se han contabilizado 4.154.281 votos válidos, un 98,91 % (un 0,04 puntos más) y 45.754 nulos (un 0,04 puntos menos), que son la suma de votos a candidaturas y votos en blanco.

La participación ha subido en todas la provincias de Andalucía, especialmente en Córdoba, donde ha alcanzado el 68,84 % al subir 8,05 puntos, aunque el mayor incremento porcentual se ha producido en Almería, donde asciende por encima de los dos dígitos (11,14 puntos) y llega al 62,44 %.

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En Jaén, la participación ha sido del 68,61 % con un aumento de 6,53 puntos; del 67,69 % en Sevilla, con un aumento de 8,17 puntos; del 66,32 % en Granada y un incremento de 10,67 puntos; del 62,4 % en Málaga y un alza de 8,73 puntos; en Huelva de 62,28 %, con un crecimiento de 8,42 puntos; y finalmente Cádiz, la provincia con menor participación de 60,2 %, aunque crece igualmente 8,56 puntos. EFE