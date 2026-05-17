2-2. El Brentford se complica Europa y da esperanza al Chelsea

Londres, 17 may (EFE).- El Brentford no pasó del empate en casa contra el Crystal Palace, que no se jugaba nada, y se complica sus opciones de estar en Europa al tiempo que da una última esperanza al Chelsea.

Los 'Bees' se pusieron el partido cuesta arriba a los cinco minutos cuando Caoimhim Kelleher derribó dentro del área a Ismaila Sarr. Pese a que el árbitro no lo pitó de primeras, el VAR vio la falta y el propio Sarr transformó la pena máxima.

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El resultado era muy malo para el Brentford, a la espera de lo que ocurriera en el resto de campos, y pareció enderezar la situación justo antes del descanso, en uno de los goles cómicos de la temporada, cuando Dango Ouattara, sin querer, mandó a la red un despeje de Jaydee Canvot.

Sin embargo, tras el paso por vestuarios, el Brentford se pegó otro tiro en el pie con otro error de Kelleher. El ex del Liverpool se comió un tiro sencillo desde la frontal de Adam Wharton y condenó al Brentford a buscar por todos los modos un empate que consiguió en el 88 con un cabeza de Ouattara, pero que sabe a poco, sobre todo tras el pinchazo del Brighton & Hove Albion, que perdió contra el Leeds United.

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Los de Keith Andrews se quedan octavos, con 52 puntos, a uno de distancia del Brighton y con uno de ventaja sobre el Sunderland y tres con el Chelsea, que tiene un partido menos.

En la última jornada, el Brentford se enfrentará en Anfield al Liverpool, que puede estar jugándose aún el pase a la Champions League. EFE

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