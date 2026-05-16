Valorización energética, la alternativa sostenible al vertedero en España

Madrid, 16 may (EFE).- La valorización energética, el aprovechamiento en forma de energía de los residuos que no son reciclables, se presenta y pelea como la alternativa sostenible contra los vertederos en España, mucho más contaminantes y perjudiciales que estas plantas que convierten los residuos en calor, combustible o electricidad mediante procesos térmicos.

Su tecnología, que evoluciona desde hace al menos 50 años, es sofisticada y existe un consenso técnico al respecto: es un servicio público esencial porque afecta a la gestión de los residuos, además, el 50 % de la energía que produce es renovable y actúa como sumidero de elementos patógenos y contaminantes, explican a EFE Joaquín Pérez, presidente de Aeversu (Asociación Española de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos) y Rafael Sánchez, director de residuos en Veolia.

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"Solo falta voluntad política para implementar la tecnología y conocimiento social de este tipo de alternativa", comenta Belén Vázquez-Quevedo Algora, secretaria general de Aeversu.

Es un proceso, el de la valorización energética, que bien puede suponer la generación de energía térmica suficiente como para calentar una comunidad de vecinos, un barrio entero o una parte de la ciudad, declara Sánchez.

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Y que permite que el crecimiento de población no siga siendo un problema, porque los residuos que pueda generar ese porcentaje de crecimiento cubren los residuos ya convertidos en energía previamente.

Eso sí, advierte Sánchez, no es un sustituto del reciclado: "La valoración energética no puede sustituir al reciclado, es un complemento al reciclado".

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"La valoración energética sí que puede sustituir al vertedero, que es el elemento más emisor y contaminante", matiza.

"El vertedero podríamos decir que es el gran elefante en la habitación. Nadie quiere hablar de él, pero está ahí", destaca Pérez.

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Los vertederos, coinciden ambos expertos, generan aproximadamente el 5 % de los gases de efecto invernadero de España, y en concreto son de los mayores generadores de gas metano, uno de los más perniciosos.

La valorización energética supone una solución mucho más sostenible en este sentido para combatir la contaminación y el espacio que ocupan: "Este método produce gases de efecto invernadero, sí, pero un 250 % menos de los que genera un vertedero", dice Pérez.

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"Son dos factores a la vez: lo que se deja de generar al eliminar ese residuo del flujo que va a vertedero y la energía que se produce sustituyendo una fuente fósil por una renovable", explica.

¿Y por qué en España se mantienen los vertederos? Es algo, también, cultural: "En el sur de Europa tenemos vertederos controlados desde la época de los romanos. El monte Testaccio en Roma es un vertedero de ánforas", comenta.

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La valorización energética es importante asimismo para prevenir enfermedades o lidiar con pandemias como la de la covid-19.

"Con la covid-19 fuimos los encargados de tratar todo el material que fue generado en todos los hospitales de España", explica Pérez, que destaca que no existieron contagios en ninguna de las once plantas que existen en España.

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El hantavirus, según algunas hipótesis, pudo haberse originado en un vertedero argentino : "Eso lo que implica es que el vertedero esté ahí. En una instalación de valorización energética tienes un sumidero de ese tipo de patógenos", insiste.

"Si existe una pandemia y tienes una generación de residuos que está vinculado a un problema sanitario", añade sánchez, "la valoración energética es un elemento que te permite absorber esos problemas puntuales que puedes tener".

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España está en el puesto 5 o 6 de los países que más consumen vertedero, según ambos expertos, y la cifra que lo demuestra es que solo once plantas existen en el país, por las 116 de Francia o 36 de Italia, según datos de la Confederación europea de Plantas de Valorización Energética de Residuos.

Por el momento, la regulación europea impide un crecimiento rápido en España de este tipo de plantas que, sin embargo, están ganando más fuerza con el paso del tiempo, puesto que la "necesidad más acusada que hay en el sur de Europa de desarrollar estas infraestructuras" por el incumplimiento de los objetivos de gestión de residuos "impulsará" este proceso, dice Pérez.

Y no solo eso, recuerda Sánchez, porque además "es una industria que genera puestos de trabajo y permite tener una mejora continua dentro de tu sistema", explorando otras alternativas y modelos de negocio como la recuperación de materia críticas como metales durante las combustiones. EFE