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Llegan los exámenes: Los apuntes de la 'generación Z' se monetizan y están a golpe de clic

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Victoria Coronas

Málaga, 16 may (EFE).- La época de exámenes universitarios llega y, en la nueva realidad de los jóvenes de la 'generación Z', los apuntes de clase están monetizados y a golpe de clic, con contenidos disponibles de cualquier carrera de manera gratuita.

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Lejos de las negociaciones habituales entre generaciones anteriores y el clásico 'trapicheo' de apuntes, ahora los universitarios pueden conseguir el material necesario para aprobar una asignatura con solo entrar en la web y seleccionar su comunidad: qué carrera estudia, en qué universidad y por qué curso va.

Wuolah, el portal en línea de apuntes gratuitos en el que figura el 97 % de los universitarios españoles, es el principal centro digital de apuntes y su funcionamiento se basa en premiar a quien los aporta, ya que reciben una monetización dentro de un sistema que se sostiene principalmente gracias a su modelo publicitario, al igual que otras plataformas como Youtube.

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La plataforma en línea acumula más de cuatro millones de documentos de cientos de universidades españolas, donde el 97 % de los estudiantes están registrados, pero también de algunas europeas e incluso iberoamericanas, de países como Chile, Argentina o Colombia, ha explicado a EFE uno de sus fundadores, Enrique Ruiz.

Hay quien publica sus apuntes con la intención de ayudar, mientras que otros, como Hugo, estudiante de Fisioterapia y ejemplo de prosumidor –persona que produce y consume contenido–, recurren a esta plataforma para ganar "un dinero extra" mientras estudian.

A algunos incluso les ha "salvado la carrera", como es el caso de María, que lo utiliza para practicar con ejercicios que hayan puesto los profesores en cursos anteriores, mientras que Miriam, estudiante de Periodismo, lo hace para ver cómo otros compañeros han estructurado sus anotaciones.

Alumnos como Germán, del grado en Derecho y ADE, confiesan a EFE que hacen uso de Wuolah cuando no quieren esforzarse, aunque otros como Gonzalo, aspirante a Telecomunicaciones, relata que, "a veces", los apuntes que encuentra en esta plataforma "están mejor que los de los propios profesores".

La 'startup' -empresa emergente- sevillana, que en 2018 participó en la aceleradora de negocios de Juan Roig, ha llegado a cerrar rondas de inversión de hasta cinco millones de euros como la de 2022, y es el primer resultado en Google cuando se busca "apuntes".

El fenómeno, diseñado en la Universidad de Sevilla en 2014 por cuatro alumnos de Ingeniería Industrial, Administración Pública y Finanzas, es ahora el aliado de muchos estudiantes universitarios, pero también de bachillerato, formación profesional o posgrado, como se ve al navegar por su interfaz.

Existen otras plataformas que existen y han existido con la misma finalidad de compartir apuntes, aunque por sus cifras y oferta de contenidos, Wuolah es la más popular.

En los claustros hay opiniones variadas sobre estos portales, y las profesoras Noelia García Estévez y Lucía Ballesteros Aguayo, de la Universidad de Sevilla, realizaron un estudio en 2022 sobre el uso de este portal como herramienta colectiva.

Destacan la diferencia entre la visión de profesores y alumnos a la hora de valorar la influencia de este tipo de plataformas que promueven lo que denominan "cultura participativa" en la enseñanza universitaria.

Además, muestra cómo los docentes las perciben como "desfavorables para el éxito de la enseñanza" y argumentan como una de sus preocupaciones la pérdida del esfuerzo. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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