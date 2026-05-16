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Arde un restaurante en Sada (A Coruña) y salvan a los animales de una cuadra colindante

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Santiago de Compostela, 16 may (EFE).- Un restaurante ha ardido en Sada (A Coruña), sin que haya que lamentar heridos, y los bomberos han logrado rescatar a los animales de una cuadra colindante al establecimiento hostelero.

Las primeras llamadas de alerta, todas ellas de particulares, las recibió el 112 a las once de la pasada noche. Según el relato de una de las personas que avisó, estaba ardiendo un restaurante en el lugar de Souto, en Carnoedo, en el ayuntamiento coruñés de Sada.

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Añadió en esa comunicación que el local estaba pegado a un recinto con animales en su interior, que se escuchaban muchas explosiones y que también corría peligro un coche que estaba estacionado.

Desde el 112 Galicia se activó un dispositivo de intervención formado por los Bomberos de Arteixo y de Betanzos, que al llegar indicaron que el fuego estaba descontrolado, además de efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y del personal del servicio provincial de incendios.

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Los bomberos pudieron rescatar sin daños a los animales y sacar toda como la maquinaria del cobertizo, pero el restaurante y los invernaderos colindantes ardieron por completo, según la información facilitada por Emergencias.

Las causas del incendio están bajo investigación. EFE

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EFE

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