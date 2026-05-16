La visita del papa despierta al sector laico que apunta contra los "privilegios públicos"

Barcelona, 16 may (EFE).- La próxima visita del papa León XIV a España ha reactivado a los sectores más laicos de Cataluña, que han lanzado ya un manifiesto contra "los privilegios públicos" que disfrutará el pontífice mientras se preparan actos de protesta en Barcelona.

El papa recalará en la capital catalana el 9 y 10 de junio en el marco de un viaje a España que transcurrirá entre el 6 y el 12 de ese mes y que le llevará también a Madrid y a las Islas Canarias.

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El manifiesto crítico con la visita que se ha hecho púbico está firmado por la Fundación Ferrer i Guàrdia y las organizaciones Ateos de Cataluña y Europa Laica; y se inscribe en la campaña 'Jo no t'espero' ('Yo no te espero'), la misma que animó en 2010 algunas de las protestas en Barcelona contra el viaje de Benedicto XVI.

En el escrito, estas entidades muestran su preocupación por el hecho de que "una visita de carácter religioso sea tratada por las instituciones como una visita de Estado, con el despliegue de recursos públicos que ello implica".

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A su juicio, "esta confusión debilita la neutralidad institucional y perpetua un trato privilegiado que contradice el principio de aconfesionalidad reconocido constitucionalmente".

Por ello, reclaman que se garantice la neutralidad de las instituciones públicas ante la visita y que los representantes de éstas "no participen en actos litúrgicos en calidad de cargo público".

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Además, piden que no se destinen recursos públicos a la organización de actos de carácter confesional y que se revise la cobertura de los medios de comunicación público "para asegurar el pluralismo y evitar tratos de favor".

Estas voces críticas se suman en Barcelona a las que han elevado partidos como ERC y BComú, que han denunciado que el Ayuntamiento deje gratis el Estadi Olímpic de Montjüic para el evento más multitudinario que celebrará el papa en Barcelona.

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Durante su periplo por tierras catalanas, el pontífice visitará un centro penitenciario (Brians 1) y la abadía de Montserrat, además de celebrar una vigilia en el Estadi con la presencia de más de 37.000 personas, y una misa en la basílica de la Sagrada Familia, donde inaugurará la Torre de Jesucristo.

La coordinadora de la campaña 'Jo no t'espero' ha decidido convocar un acto público el día 9 de junio en Barcelona y se encuentra ahora tramitando los permisos con las autoridades.

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La entidad Europa Laica se ha mostrado especialmente crítica con la intervención que el papa tiene prevista en las Cortes Generales por considerar que supondría "una afrenta institucional inaceptable en un Estado democrático y aconfesional".

En su página web, esta organización asegura que el discurso del papa sería como jefe del Estado de la Santa Sede, un Estado que considera "una teocracia absolutista que transgrede derechos fundamentales, especialmente de mujeres, personas LGTBI+ y la infancia".

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El pontífice estadounidense y peruano llega a España quince años después de la última visita de Benedicto XVI y lo hará el sábado 6 de junio comenzando, como es tradicional, con la recepción de los reyes en el Palacio Real.

El lunes 8 de junio, recibirá en la nunciatura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y después acudirá al Congreso de los Diputados en una sesión conjunta de las Cortes. EFE

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(Recursos de archivo en EFEServicios: 8003493769)