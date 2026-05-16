Una niña alerta en un hospital de Palma que sus padres la maltratan a ella y a su hermano

Palma, 16 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre y una mujer acusados de agredir de forma reiterada a sus hijos, ambos menores de edad, después de que una de las víctimas alertara de la situación en un hospital de la ciudad.

La investigación se inició a finales de abril, cuando el centro hospitalario comunicó a la Policía Nacional posibles episodios de violencia familiar tras atender a la hija mayor de la pareja, ha informado este sábado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

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Los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) comprobaron que la menor había relatado agresiones tanto hacia ella como hacia su hermano pequeño y describió un ambiente de violencia física y verbal en el domicilio familiar.

Como ha indicado la Policía, los facultativos sanitarios que atendieron a la niña encontraron lesiones compatibles con golpes realizados con objetos como correas.

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La menor también manifestó que presenciaba agresiones de la madre hacia su pareja delante de su hermano pequeño.

La Policía Nacional detuvo esta semana a los dos progenitores como presuntos autores de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Por su parte, los dos menores han quedado bajo la tutela del servicio de Protección de Menores. EFE

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